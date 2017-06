Entrenan Guerreros bajo la intensa lluvia

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- Con la presencia de una zona de inestabilidad debido a una zona de baja presión en la península de Yucatán, los Guerreros iniciaron la segunda fase de la pretemporada en Cancún en medio de un fuerte aguacero.

Una intensa lluvia acompañó la práctica matutina de Santos Laguna en la playa, donde trabajaron la cuestión física, bajo la supervisión de Guillermo Hernández, el preparador físico del club albiverde.

En el entrenamiento vespertino, en las mismas instalaciones de su hotel de concentración, se trabajó también la cuestión física, acompañado de balón para ejercicios técnicos.

Las dobles jornadas de trabajo continuarán hoy para los laguneros, donde se espera que mejoren las condiciones meteorológicas, sin la presencia de Tláloc, aunque el ambiente en el seno verdiblanco es inmejorable.

Incluso, el nuevo refuerzo santista para el Apertura 2017 de la Liga MX Javier Cortés resaltó el apoyo brindado por su compañeros desde su llegada a la institución, lo que le ha permitido adaptarse de forma muy rápida al plantel.

"La verdad que va de la mejor manera, no pensaba estar adaptado a los compañeros tan rápido, muy unido con ellos también, es un grupo realmente muy bueno en todos los aspectos, desde el primer día están todos atentos a mis necesidades, en lo que ocupaba, todo el grupo te hace sentir muy cómodo desde el primer momento", aseguró.

El mediocampista habló sobre la capacidad que existe en el equipo albiverde, donde la competencia interna que todos tienen es excelente, así como la disposición al trabajar, el ánimo mutuo y el apoyo, lo cual considera muy bueno y como la principal cualidad del equipo, el estar todos unidos con la mejor disposición para trabajar.

"Aprovechar la oportunidad que me está dando el club, la directiva, los entrenadores, todos. La única forma con la que puedo agradecer es dar el cien por ciento de mí, venimos a Santos a ser campeones, no nada más a ser un refuerzo, sino a dar el cien para conseguir ese campeonato", dijo al indicar su compromiso con la institución y su afición.

También destacó la importancia de una buena pretemporada, mencionando que deben trabajar muy duro, emplearse a fondo en todos los entrenamientos.

"Hay que ponerle a todo lo que se nos ponga, la competencia interna está buenísima y eso es lo más importante, para que uno esté en su mejor nivel".

Cortés agradeció los mensajes recibidos por parte de la afición verdiblanca, los cuales valora y lo tiene enfocado en buscar un lugar en el cuadro titular del "Chepo" de la Torre.

"La verdad que es muy padre, en las redes sociales la gente me ha comentado que está contenta de que haya llegado acá a Santos, eso me motiva, me emociona saber que la afición me recibe con la mejor disposición, con la misma alegría con la que yo vengo aquí a Santos".

El refuerzo Javier Cortés, recién llegado de los Pumas de la UNAM, dijo sentir el respaldo de sus compañeros.

