Josh Barkan retrata a México

Después que unos hombres asaltaran a mano armada una taquería en la que estaba comiendo, el autor Josh Barkan supo que "tenía que escribir algo sobre la violencia"; el resultado fue "Sangre, sudor y México", un conjunto de cuentos con los que quiere aportar una nueva mirada a la problemática del país.

Aun así, "no quería escribir un libro de violencia como todos los demás", afirma en una entrevista e Barkan, quien es estadounidense de nacimiento, pero reside cuatro meses al año en el país latinoamericano porque su esposa es mexicana.

El punto de partida común para los cuentos fue la violencia, pero -defiende- éste acabó siendo sólo el pretexto para que los protagonistas pensaran sobre sus propios problemas personales y así ahondar en su psicología.

Reconoce que le interesaba escribir narraciones al estilo del también estadounidense Philip Roth, quien da a sus personajes dilemas morales en los que "ninguna decisión va a ser perfecta".

El cuento "El chef y el Chapo", que narra una intimidante visita del capo Joaquín "el Chapo" Guzmán a un restaurante capitalino, es el arranque para el libro, y un ejemplo de "las cuestiones morales y éticas" que le gusta incorporar y con las que "no podemos decir que alguien es completamente bueno o completamente malo".

La gran mayoría de los relatos está contada en primera persona, desde el punto de vista de un narrador que es un expatriado de EU, en parte porque "uno escribe de lo que conoce bien".

Pese a esto, Barkan subraya que se esforzó por crear un abanico de protagonistas -entre los que se puede encontrar, por ejemplo, un cirujano, un pintor, un profesor-, para romper con la idea de que "la violencia aquí normalmente sólo les pasa a los narcotraficantes o los que quieren emigrar a los EU y los matan".

Asimismo, aunque el telón de fondo suele ser la capital mexicana, asegura que no pretende "dar la impresión de que esta es una ciudad en la que hay violencia todo el tiempo", a pesar de que, matiza, ésta "sí puede salir de la nada" en situaciones cotidianas, como él mismo ha experimentado.

"No es una crítica directa de la violencia en México; quiero reflexionar lo que es la vida aquí y hacer que veamos con una nueva mirada", apunta.

El autor, ganador del Lightship International Short Story Prize y finalista del Grace Paley Prize for Short Fiction, comenta que ha percibido diferencias en cuanto a la recepción que han tenido los cuentos en México y en su país natal.

Mientras que en el primero "nadie cuestiona la violencia que está en el libro porque saben que es verdad", en EU "hay un 25 % (de lectores) que se ofenden por esa descripción", porque sienten que se ha basado en "un prejuicio" contra México.

Barkan considera que esto puede ser una respuesta a la subida al poder de Donald Trump, quien ha hablado "feamente" de México y "está usando el racismo para subir de popularidad", por lo que hay estadounidenses contrarios al presidente que "no quieren oír nada que parezca negativo" sobre sus vecinos del sur.

"Me parece interesante, pero no podemos negar que hay violencia aquí", apunta el escritor, quien pone como ejemplo los miles de muertos por la llamada "guerra contra el narcotráfico" emprendida por el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012).

Asimismo, defiende que en su país hay una "cierta ignorancia" sobre México, y que hay quienes "no tienen una visión más compleja" de lo que allí ocurre porque quieren preservar su fantasía de "playas lindas y mariachis".

"Casi los estadounidenses inventaron a México como un lugar de Disneylandia para disfrutar, ir a su fiesta y para sus vacaciones", bromea el autor.

MéXICO DE JOSH BARKAN

En su anterior libro, México: Stories, el escritor estadounidense muestra su fascinación por el país.

Los personajes inolvidables de la asombrosa y hermosa historia de Josh Barkan -el chef, el arquitecto, la enfermera, el maestro de escuela secundaria, el pintor, la reina de la belleza, el bajista clásico, el cirujano plástico, el empresario y la mímica- simplemente están intentando llevar sus vidas y alejarse de la violencia . Sin embargo, inevitablemente, el crimen tiene una manera de entrometerse en sus vidas de todos modos. Un cirujano se ve obligado a realizar un procedimiento arriesgado en un narco asesino.

Un maestro lucha por proteger a los estudiantes amados, cuyo romance prohibido los ha puesto en peligro mortal. Un pintor de freewheeling formas de aterrizar en la parte posterior del coche de un secuestrador. Una y otra vez, las paredes entre la "vida ordinaria" y la violencia de los cárteles se demuestra que son delgadas, y cuando se derrumban las consecuencias cambian la vida.

Estas son historias sobre transformación y peligro, pasión y angustia, terror y triunfo. Son divertidos, profundamente conmovedores y sorprendentemente bien elaborados, y aprovechan las experiencias humanas más universales y duraderas: el amor incluso ante el peligro y la pérdida, la lucha para crecer y mantener la fe en medio de las dificultades y los conflictos, y la búsqueda De autenticidad y coraje sobre la apatía y la opresión.

Cortesía

JOSH BARKAN

Un autor de mundo

Josh Barkan nació en Santa Mónica, California. A la edad de tres años se trasladó a Iowa City, donde su madre enseñaba literatura comparada y su padre en ciencias políticas en la Universidad de Iowa. Pasó varios años viviendo en el extranjero cuando era niño, debido al trabajo de sus padres, primero en Dar es Salaam, Tanzania, luego en París, Nairobi y Nueva Delhi.

La combinación de vivir en países extranjeros y un interés por la política, la historia y la literatura se convirtió en el centro de su escritura. Durante su primer año en Yale, comenzó a escribir seriamente, después de recibir dos becas que le permitieron pasar un verano en Jamaica, viviendo en una choza de techo de paja en una granja rural, sacando una novela con una máquina de escribir de segunda mano.

Su primer trabajo publicado fue la novela "Before Hiroshima", que Saul Bellow publicó en su revista literaria News from the Republic of Letters. La novela, junto con otros cinco cuentos, formó su primera colección, publicada por Toby Press y republicada en 2011. La Fundación Nacional de las Artes le otorgó una beca de literatura para el libro, y fue seleccionado como un Amazonas Top 100 Kindle Pick Tres veces en febrero y octubre de 2012 y junio de 2013.

La obra. A través de 12 cuentos que narran la vida común de personas que habitan México, el escritor Josh Barkan, nos muestra la situación de un país que es alterado por la violencia y sus causantes.

Éxito. El más reciente libro del autor estadounidense publicado por Alfaguara, ha logrado gran impacto en las librerías nacionales.

Anterior. Su edición pasada, Barkan, también es dedicada a esos personajes cotidianos que viven en mundos oscuros de violencia.

Etiquetas:

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...