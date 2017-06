Sin pruebas de fraude, dice IEC

LUCíA PéREZ PAZ

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León Farías, aseguró que no se han presentado pruebas de irregularidades en la elección local del pasado 4 de junio donde se eligió gobernador, ayuntamientos y legisladores.

"No tenemos ningún noticia contundente de paquete o bodega violada" porque aclarando, a dos semanas de la elección pues todo mundo habla de paquetes violados y de Ovnis que aparecieron en la Plaza de no sé dónde, pero hasta el día de hoy nadie nos ha dicho dónde están los paquetes, cuáles son los paquetes, en qué consistió la alteración y cuántos votos venían en cada paquete", declaró Gabriela de León.

En entrevista, de consejera aseguró que en los medios de impugnación representados no se ha detalladlo irregularidades y pidió a los actores políticos que no confunda a la ciudadanía con declaraciones irresponsables y descrédito hacia el IEC.

"No hay duda respecto al resultado (de la elección), porque los votos estaban en resguardo y no tenemos ninguna noticia de ningún paquete o borde alterada. Quien afirma lo contrario tiene la obligación de mostrarlo. Y en los medios de impugnación no se detalla la información", aseguró Gabriela de León

Asimismo argumentó que se realizó el conteo del 92% de los paquetes electorales y en ninguno de ellos se encontró irregularidades.

Aunque aceptó que Coahuila enfrentó una situación adversa, dijo esto se debió al gran número de partidos que se tienen en el Estado , 15, así como las coaliciones totales y parciales y los 21 candidatos independientes que participaron.

A la fecha, se han presentado 103 impugnaciones, de ellas 4 piden la anulación de las elecciones de gobernador.

Casos La iniciativa que se entregará al Congreso. La iniciativa que se entregará al Congreso. ⇒ Las elecciones han sido impugnadas por el panista Guillermo Anaya, Armando Guadiana de Morena y los independientes Luis Horacio Salinas y Javier Guerrero. ⇒ Ellos aseguran haber identificado 14 irregularidades que se respaldan con 200 pruebas.

Casos. A la fecha, se han presentado 103 impugnaciones.

