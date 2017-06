Un padre de alto rendimiento

TORREÓN, COAH.-

Lagunero tiene al deporte como su estilo de vida

Artesano, maestro en el campo del pirograbado, atleta constante y tenaz y sobretodo un padre de familia ejemplar, esas son las palabras que definen a Alejandro Ávila Arreola, ciudadano lagunero que, a sus casi 70 años, aún cuenta con la energía suficiente para trabajar en la técnica de grabar figuras en objetos de madera, de ser padre y abuelo cariñoso y sobretodo de correr maratones.

Oriundo de Lerdo, Durango, Alejandro Ávila nació con el surgimiento de un mundo que venía saliendo de los estragos de la segunda guerra mundial, fue en 1947 que vio la primera luz, siendo el menor de sus hermanos y como buen hijo de campo, desde niño se acostumbró a aportar en su hogar y de pelear por siempre salir adelante en la vida, o como con el tiempo lo vería de correr por la vida buscando alcanzar sus metas.

"Mi gusto tanto por las artesanías como por el atletismo nació desde muy pequeño, cuando tenía alrededor de cinco años de edad, y siendo el menor de mis hermanos, yo tenía la tarea de llevarle el lonche a mi padre y hermanos mayores que estaban trabajando en las labores del campo, por lo cual me críe caminando y corriendo en terrenos terrosos", es así como con cierta nostalgia don Alejandro Ávila recuerda su infancia en las afueras de Lerdo, en donde para él surgió una de sus primeras metas que se forjaría en la vida; la termoeléctrica de Gómez Palacio.

"Cuando me tocaba llevar el lonche a mis familiares de noche, iba casi corriendo por el miedo que tenía a los perros que había a los alrededores, pero sobretodo muy emocionado cuando veía las altas y resplandecientes fogatas que se vislumbraban al horizonte, yo no sabía que eran, hasta que un tío me explicó que era le termoeléctrica de la laguna, y desde entonces me propuse que un día habría de conocerla y por cosas de la vida fui a trabajar en la ampliación de la misma, así que uno de mis sueños se realizó".

Si algo todos en algún momento de nuestras vidas hemos conocido y enfrentado es a la muerte, y fue así que se forjaría el carácter del entonces pequeño Alejandro Ávila, "a la edad de seis años, apunto de entrar a la primaria fallece mi padre, lo cual para mi familia vino a ser un golpe demasiado fuerte, ya que los que a duras penas podían estudiar tuvieron que salirse y yo tuve que retrasar mi ingreso a la educación para ayudarle a mis hermanos con la tierra".

Pero a pesar de ese golpe tan duro que sufriría, el destino le tendría preparado la oportunidad de estudiar la primaria, etapa en la cual se dio cuenta de otra habilidad que hasta el día de hoy es una de sus pasiones, el arte del pirograbado, "en la primaria una vez me encargaron una artesanía para la clase de manualidades, y pues en mi casa apenas y si teníamos para comer, así que recordé que desde niño me gustaba hacer figuras en los troncos de los árboles, un día vi un huaje de esos que se usan para la danza, lo corte y en el grabe un dibujo, así fue que nació mi habilidad para el pirograbado", un arte que no ha dejado de hacer y que don Alejandro Ávila Arreola disfruta mucho realizar.

Fiel a sus ganas de salir adelante, Ávila Arreola aprendió otros oficios, pasando desde la mecánica hasta la electricidad, habilidades que lo llevarían a trabajar a la empresa que otorgo gran parte de su vida, pero donde encontraría grandes aficiones.

"Después de trabajar en la ampliación de la termoeléctrica de Gómez, la industrialización llego con más auge a la ciudad, y fue así que Peñoles requirió ampliar y crear la planta tratadora de zinc, para la cual se tuvo que presentar un examen de conocimientos tanto en electricidad como en mecánica para ser apto de manejar maquinaria pesada, y por suerte tuve la fortuna de ser operario a, y así comenzó mi vida en la empresa, en la cual a través de una enfermedad volví a hacer algo en lo que ya no recordaba era bueno".

"Una neumonía me llevó a estar internado en el hospital por 15 días y tomar 15 días de reposo, pero recuerdo bien la recomendación del médico en que me sugería realizar una actividad física, ya que de lo contrario regresaría muy frecuentemente al hospital, y así comencé a ir al bosque a dar una vueltas, primero caminando, después pude trotar y posteriormente correr, así dio inicio mi vida inmersa en el atletismo a tal grado que me inscribí a correr la segunda edición del naciente Maratón Lala, claro al ser el primero realice más de cuatro horas".

En ocasiones la vida parece nos lleva por caminos que no esperábamos, y caemos en desesperación, pero tal vez solo falta verle el lado bueno a las cosas por más negra que esta sea, "fue así que empecé a tomarle cariño a ser maratonista, me perdí la edición número tres del maratón, pero para le número cuatro regresé y vaya que me fue bien, baje de cuatro horas y así progresivamente hasta registrar mi mejor tiempo que fue de 3 horas 23 minutos, en total he corrido de las 29 ediciones 24, y espero aún poder estar en óptimas condiciones para la edición número 30".

"El deporte, en particular el atletismo han hecho grandes cosas por mí, primero mejoro mi salud, y después me permitió vivir una gran etapa de mi vida y mejor aún compartirla con mi familia, con mi esposa e hijos he corrido desde maratones, hasta carreras cortas como la San Isidro, Canacintra y la vuelta al bosque, y mejor aún, otro sueño lo pude realizar, ya que la pasada edición de Actívate Coahuila la corrí con mis hijos y mis nietos, fue algo muy bonito estar en la línea de meta esperando la llegada de cada miembro de la familia, una emoción y recuerdo invaluable".

Es así como el atletismo ha forjado la vida de un hombre de casi siete décadas, ahora colono de las Alamedas en Torreón, el cual además del Maratón Lala, ha participado en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, así como el de Monterrey, y aún tiene cuerda para correr más maratones, con un plus extra, con sus hijos y sus nietos.

24 EDICIONES Del Maratón Lala ha podido completar el lagunero Alejandro Ávila.

Alejandro Ávila Arreola enseña con orgullo las medallas que ha conseguido en carreras atléticas. (Fotografía de Lauro Domínguez)

