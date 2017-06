Anfitriona Rusia inaugura la Confederaciones con victoria

Con el duelo entre la anfitriona Rusia y Nueva Zelanda en el nuevo estadio de San Petersburgo, una de las principales obras para el Mundial del próximo año en el país, arrancó la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.

La Copa, que ha sido mercadeada como una especie de ensayo para la Copa del Mundo, tuvo primeramente una breve ceremonia de inauguración, en la que artistas dieron muestra de su talento y las tradiciones de la nación sede.

Finalmente, arrancaron las hostilidades entre Rusia y Nueva Zelanda en San Petersburgo.

Mientras el partido se adentra ya a sus primeros 20 minutos, el marcador se mantiene con un par de roscas, pero las emociones no dejan de sentirse e incluso astros como Pelé se encuentran en el estadio disfrutando de la pasión de la Copa.

Enjoy the #ConfedCup @Pele!

Fans can follow live here: https://t.co/m3BDJWHz1q or via @fifacom. pic.twitter.com/GyWBfnBbZH