Exnovia lo acusa de violento

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo Vanessa López reveló el verdadero motivo por el que terminó su relación de 10 meses con el actor Eleazar Gómez.

En entrevista para el programa Hoy, la exreina de belleza sonorense confesó que debió haber hablado del asunto antes, pero si decidió hacerlo ahora es porque el tema de la violencia contra la mujer no puede silenciarse y porque ha recibido amenazas e intimidaciones telefónicas por parte del actor.

"No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él y, bueno, también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él. Porque la violencia contra la mujer es algo que no se puede callar y algo que no es justo y sí fue una relación con mucha violencia física (y) agresión verbal", expresó.

Vanessa relató que en los último meses de la relación los problemas empezaron a ser más fuertes, lo que la llevó a terminar el noviazgo.

"Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, y obviamente teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban. Si él estaba enojado, lo demostraba", comentó.

"Cuando empezaron los problemas creo fue a partir de los dos últimos meses, y yo decidí poner un alto cuando vi que las cosas se pusieron muy feas y cuando su agresión ya era mayor. Yo dije: 'hasta aquí'".

A pocas semanas de finalizar su relación, el actor ya tiene una nueva pareja, cuestión que no le preocupa a la modelo de 21 años.

"Estoy bien, me siento libre, de verdad que estoy hasta progresando en mi vida personal, porque ya no tengo esa relación tan tormentosa y, bueno, tantos malos tratos que ya no aguantaba. Yo espero que ésta sea la última vez que tenga que hablar al respecto y que esto ya acabe aquí. Y de hecho agradezco a la chava, así haya sido mi amiga, mi conocida, mi prima, mi hermana, lo que haya sido mío le agradezco que haya llegado a cubrir ese lugar en el que yo estaba sufriendo mucho", finalizó.

Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra-rápidos, el legendario 'El Rayo McQueen' repentinamente se encuentra dejado de lado en el deporte que adora. Para volver al ruedo, necesitará la ayuda de 'Cruz Ramirez', una vigorosa joven técnica de carreras, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto 'Hudson Hornet', y un par de giros inesperados.

DURACIóN: 109 MIN CLASIFICACIóN: AA.

DIRECTOR: Brian Fee.

Cartelera

GOURMET

20:00 hrs.

Abuelita linda

La gastronomía mexicana es una de las más ricas y variadas del mundo. Sus platos están llenos de historia y tradición. Entonces, quien mejor que las abuelas para enseñarnos los secretos de los platillos más típicos.

CANAL 4

06:00 Infomerciales

09:00 Infomerciales

11:00 Infomerciales

11:30 Consultorio Médico Narvarte

12:00 Infomerciales

13:30 Cuide su Salud

14:00 Infomerciales

15:30 Reventón musical

17:00 Lucha libre AAA

18:30 Ojo por ojo

20:30 La Coyota

22:00 La doña

06:00 Infomerciales

07:00 El Hormiguero MX

08:00 Violetta

10:00 Soy Luna

12:00 Game Central

12:30 Mini Campeones

14:15 Mini campeones 2

16:00 Los Muppets

18:00 Los Muppets 2: Los más buscado

20:00 Las Crónicas de Narnia

21:30 Box Azteca

06:07 Sabores de México

06:30 Tu Cocina

07:00 Nuevos Pasos

07:30 Actívate

08:00 Daniel Tigre Y Su Vecindad

08:15 Pocoyó

08:30 ¡Listos a Jugar!

08:45 Peg + gato

09:15 Campamento Lakebottom

09:30 Ronja

10:00 31 minutos

10:30 Historias Horribles

11:00 Diálogos Fin de Semana

12:00 A la Cachi Cachi Porra

13:00 Conciertos Orquesta Sinfónica

15:00 Musivolución

15:30 DB@T3.0

16:00 Factor ciencia

16:30 Carrera Panamericana

17:00 Focus

17:30 Los casos de kindaichi regresa

18:00 Conducciones Central Once

19:00 Leyendas del deporte mexicano

19:30 Semanario, Dimensión de la Not

20:00 T.A.P: Taller De Actores Profe

21:00 Aquí Nos Tocó Vivir

21:30 Liga Mundial de Voleibol

CANAL 11

06:00 Papá soltero

06:30 El oreja rajada

08:00 Ni Chana, Ni Juana

09:45 Rusia vs. Nueva Zelanda

12:00 La güereja y algo mas

13:30 Vecinos

15:30 Cuéntamelo Ya

17:30 Que madre tan padre

19:30 La Voz Kids

22:00 La Rosa de Guadalupe

CANAL 13

06:00 Infomerciales

07:00 Farmacias Similares

07:30 Iglesia Universal

08:00 Supercan

09:45 Rusia vs. Nueva Zelanda

12:00 Los Protagonistas

12:30 El malvado Carabel

14:00 Hechos Sábado

15:00 Ventaneando sin filtro

16:30 Especial Jenni Rivera

17:30 Master Chef Junior

19:30 Historias Engarzadas

21:00 Están entre Nosotros

22:00 Lo que la gente cuenta

23:00 El Error: Ficción y Miedo

CANAL 40

06:00 Los jóvenes titanes

07:30 Max Steel: El Equipo Turbo

08:30 Wellie Wishers

09:00 Montaña Diamante

09:15 Polly Pocket

09:30 Monster high

10:00 Bienvenidos a Monster High

11:30 El perro que salvó hallowen

13:30 Paulie

15:30 Terror bajo la tierra 2

18:00 Anacondas: Rastro de sangre

20:00 Alien vs. Depredador

22:00 La Jugada

23:00 Depredador 2

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

ARCHIVO

FX

13:00 hrs.

Loca obsesión

Mary Horowitz, una excéntrica mujer que, convencida de que una cámara de televisión llamado Steve es su amor verdadero, le seguirá por todos los EU tratando de persuadirlo de que ambos se pertenecen el uno al otro.

NATGEO

12:15 hrs.

Depredadores africanos

En la llanura de Liuwa, en el oeste de Zambia, vive una familia extraordinaria: una manada de hienas manchadas. En este grupo muy unido, las hembras, de mayor tamaño, son las que mandan.

Sábado 17 de junio de 2017

LOS MUPPETS

Walter, el fan más grande del mundo, debe recaudar 10 MMD para salvar el Teatro Muppet.

MAX

15:35 hrs.

Ni uno menos

Wei, una maestra de 13 años, llega a un pueblo para suplantar a un profesor con la condición de que a su regreso no falte ningún alumno. Cuando uno de los niños, por su precaria vida, se va a la ciudad, la joven decide ir a buscarlo.

