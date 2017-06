Se va a investigar la deuda: Riquelme

TORREÓN, COAH.-

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

El gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, dice que no se retracta de ninguno de los compromisos que hizo en campaña y que durante su gobierno se investigará la deuda de 36,000 millones de pesos que contrató la administración estatal de Humberto Moreira. Asegura que "nadie estará por encima de la ley" y que aplicará todo el peso de la misma en caso de comprobarse actos de corrupción, "llámese como se llame".

En esta segunda y última parte de la entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, el priista torreonense habla también sobre su llamado a la reconciliación en medio de un ambiente crispado, su estrategia frente a un Congreso local con mayoría opositora, su postura ante la posible investigación que realice el alcalde electo de Torreón, Jorge Zermeño, a las cuentas de su administración municipal, y sobre su principal rival político, Guillermo Anaya.

Voy a esperar a que digiera el resultado, y a que él pueda incorporarse a la vida política, a la vida pública como coahuilense. A partir de que termine la batalla legal, todos tenemos que trabajar por nuestro estado, estoy seguro que desde alguna otra trinchera, Guillermo Anaya nos va a estar... este... o va a estar haciendo lo mejor para Coahuila también.

Hoy dentro de esto termino un proceso, el proceso electoral terminó con la entrega de constancia de mayoría, lo legal lo verá mi partido. Yo ya estoy dedicado el día entero, todos los días que restan de aquí al primero de diciembre los tengo agendados para construir, convertir la oferta política en mi plan de gobierno, en mi plan de desarrollo estatal que habré de presentar por ley. Tengo tres meses para hacerlo, lo quiero hacer en los primeros días para poder generar ya una dinámica donde la economía de Coahuila, donde el ritmo de Coahuila no se detenga por la transición. Que podamos llegar al primero de diciembre con los proyectos puestos en la Cámara de Diputados, con lo que requiere nuestro estado para poder salir adelante en materia de desarrollo económico y en todos los rubros. Le he pedido al gobernador en turno que me deje a mí elaborar el presupuesto de egresos para Coahuila, que esto implica cumplir mis compromisos de manera puntual, con todo el recurso que tiene el estado.

En política hay coincidencias y las tenemos que aprovechar. Las coincidencias son las primeras que deben prevalecer y muchas de las coincidencias tienen que ver con el desarrollo, la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro estado. Todos, todos lo que buscamos es que a Coahuila le vaya bien y ese es el interés que debe prevalecer. Cuando no hay voluntad, entonces, inician los enconos más graves. De mi parte hay voluntad, mi primer discurso el día domingo después de la entrega de constancia de mayoría es un llamado a la reconciliación política, a la unidad y a la prudencia. Dentro de todo esto, como líderes, como actores políticos, debemos ser responsable en todo nuestro actuar y eso creo que tiene que ver con no llevar a la ciudadanía a un encono donde se provoquen las diferencias de todas y todos. Está el resultado, están los medios y los canales legales para que se compruebe que esta elección fue una elección limpia, y que además de ello fue una lucha de todos los días.

Yo diría: "a ver ¿por qué salió esa votación a favor de la coalición que yo encabezo? Pues yo te la pondría al revés, yo te diría: porque yo sí visité los 38 municipios, porque yo sí fui a todas partes a todos los rincones de Coahuila. No hubo ningún candidato que complementara más de 17 municipios, eso también valió en la elección. Para mí el reto era muy grande, pero también hoy el resultado para mí es satisfactorio, porque le eché todas las ganas, porque estuve en todo momento buscando el consenso, porque busqué todos los sectores de la sociedad, porque nos hablamos con la verdad, porque además de ello generé compromisos con la gente que hoy voy a cumplir.

Y un último tema, te quiero decir y a la gente que nos está viendo (leyendo): de todos los compromisos que hizo Miguel Riquelme hoy a días posteriores a la elección, no me retracto de ninguno, hoy estoy aquí firme con ello. Porque recordemos que hubo gobernadores electos que de manera posterior se retractaron de lo que en su momento prometieron en campaña. Yo estoy y firme.

A otros estados de la República.

A ver, hay cosas que se gobiernan con carácter y hay cosas que se gobiernan con el consenso de la gente.

Tiene que ser con el consenso de la gente, sí. Los temas álgidos para Coahuila los voy a gobernar con carácter y lo sigo sosteniendo. Los temas donde requiere haber consenso, donde se tiene que generar la unidad del estado, pues lo voy a hacer sin lugar a dudas con la política necesaria para que esto se dé. ¿Por qué? Porque está en primera instancia Coahuila. A mí me interesa el desarrollo de Coahuila, yo no voy a generar un sentimiento adverso, yo ya he tendido lazos a quienes son los diputados y las diputadas electas para poder dialogar en el corto plazo, y empezar a construir los retos de nuestro estado que se convierten en el cambio del marco jurídico, en las aprobaciones que requiere el ejecutivo para poder tener gobernabilidad.

El otro tema es que no voy a mandar tonterías al Congreso, no voy a provocar una discusión en este momento. ¿Cuáles son los temas que tienen que aprobar? Pues son muchos. Uno de ellos: voy a mandar la iniciativa para quitar el fuero tanto a los diputados como al Ejecutivo del estado. Todos anduvieron prometiendo en campaña la eliminación del fuero, todos los partidos políticos. Yo eso lo voy a enviar, yo no creo que haya una discusión para lo mismo. Voy a buscar generar al mejor fiscal anticorrupción que tenga el país, y para eso tengo que generar las herramientas en consenso con el Congreso. Yo no creo que se vayan a negar a hacerlo. ¿Qué voy a tener que ver con ellos? La renegociación de la deuda. Yo no creo que se vayan a negar el Congreso a que paguemos menos intereses a que paguemos algo de capital, y a que tengamos márgenes superiores para poder tener los proyectos y obras necesarias para Coahuila. Es lo que voy a buscar. Pero voy a privilegiar el diálogo, voy a privilegiar la unidad y, sobre todo, voy a estar muy cercano al Poder Legislativo.

Te la contesté la vez pasada...

/b>→ Bueno, pero ya es otro momento...

Esa te la contesté la vez pasada...

Siempre, en campaña, siempre, dentro de todos los foros en los que yo platiqué, manejé que absolutamente nadie iba a estar por encima de la ley.

...Y que si hubiera actos de corrupción o señalamientos comprobados, una vez que esté a mi cargo la procuración de justicia, haré valer todo el peso de la ley, llámese como se llame, lo dije desde campaña.

Claro, sin lugar a dudas. Una de las cosas que firmamos ante los organismos empresariales fue poder tener los elementos necesarios para poder juzgar qué se hizo con la deuda pública de ese entonces. Esos son temas que fueron superados en campaña. Es decir, que no me voy a retractar y que además de ello firmamos, ante algunos organismos de la sociedad, el poder dar realmente con esos temas que por mucho tiempo la sociedad no ha tenido claro qué fue lo que sucedió.

Claro que estoy tranquilo. Desde el inicio la planeación de lo que fue mi administración en Torreón fue dejar el mínimo de deuda, lo van a ver en diciembre, esto ya tiene una programación. Es decir, los adeudos o los pasivos que tenía mi administración incluyendo los que me dejó la pasada administración, están contemplados para pago de este último año, entonces de aquí a diciembre se tienen que dejar buenas cuentas para quien va a entrar de próximo alcalde. Que no estén especulando y menos Jorge Zermeño, porque yo le he tendido la mano, he dicho que voy a gobernar con todas y todos los que quedaron de alcaldes y alcaldesas. Y también creo que debe haber prudencia en este tiempo que va a entrar a gobernar, como la debe haber también de nuestra parte.

Hemos tendido la mano, hemos tendido puentes, creo que Torreón merece no detener su marcha, hemos generado empleos, hemos generado una dinámica social muy distinta. Hoy la gente sale a la calle, hemos generado también muchísimos empleos que no se tenían, que hoy las empresas están a la expectativa de qué es lo que sucede en Torreón, el mandar un mensaje negativo en una transición frena inversiones. Yo creo que nadie debemos estar en este momento enviando mensajes negativos, que lo jurídico se resuelva por el lado jurídico. Yo estoy tranquilo con todas las cuentas públicas y más ahora dentro del cargo que voy a enfrentar, este reto que la ciudadanía me permitió a mí. Nunca hubo un señalamiento grave.

Torreón hubiera estado listo para emprender muchísimos retos, incluso pidiendo algún préstamo para poder sacar proyectos adelante. No lo hicimos. Al contrario, pagamos pasivos, y todos los proyectos que se hicieron, se hicieron con los recursos al momento, que al momento se generaron de parte de los ciudadanos.

Hay municipios, por ejemplo Hermosillo, Sonora, que vino el alcalde a saludarnos y a ver algunos de los proyectos que estábamos nosotros en ese momento implementando. Me dice "¿cuánto debes?" Le digo: "no, pues tengo 150 millones de pesos a largo plazo, que ahora no son 150 ya son 90, que los pagó, esta parte, esta administración". Le digo: "y más de 250 a corto plazo, los otros a largo plazo y éstos a corto plazo". Y dice: "el municipio de Hermosillo debe 1,500 millones, y es un municipio más o menos comparable en tamaño con el nuestro.

O sea realmente Torreón tiene sus finanzas sanas. Esto es pura politiquería que no debemos llevar hacia el exterior. Que las revisen y si hay algo que salga, sin lugar a dudas siempre hemos respondido y dado la cara por ello. Busco que se deje la menor cantidad posible de deuda a corto, mediano plazo.

Tenemos ya algunas gentes que hemos estado revisando. Son gente que participó en la elaboración de mi oferta política, de mi plan de trabajo y que en su momento daré a conocer. Eso sí, es gente de todo el estado. Me ayudó gente de Monclova, me ayudó gente de Piedras Negras, me ayudó gente de la capital, me ayudó gente de aquí de Torreón a elaborar la oferta política, y lo que va a ser el plan de desarrollo estatal, en lo que hemos estado trabajando, que creo que debe ser tomado en cuenta. Eso sí, debe ser de probada honradez y, sobre todo, gente reconocida ante la sociedad coahuilense.

En exclusiva. El gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, responde en entrevista para El Siglo de Torreón.

