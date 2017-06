Muere el cineasta John G. Avildsen, ganador del Oscar por 'Rocky'

LOS ÁNGELES, EU.-

El cineasta estadunidense John G. Avildsen, ganador del Premio Oscar como Mejor Director por la película “Rocky” (1976), falleció a causa de cáncer de páncreas en Los Ángeles a los 81 años.

Su hijo Anthony fue el encargado de confirmar el lamentable deceso, de acuerdo con Los Ángeles Times.

Avildsen, quien también dirigió la trilogía de “Karate kid”, nació el 21 de diciembre de 1935 en Illinois, se graduó en el Hotchkiss School and NYU y sus primeros trabajos en el Séptimo Arte fue como mánager de producción y asistente de director de Arthur Penn y Otto Preminger.

Su debut como realizador fue con el drama “Turn on to Love” (1969) y un año después estrenó la comedia “Guess What We Learned in School Today?”.

Dirigió a Susan Sarandon y Peter Boyle en “Joe” (1970), así como a Jack Lemmon en “Save the tiger” (1973), actuación por la que Lemmon consiguió el Oscar.

Fue reconocido por la Academia por “Rocky”, que también ganó el Oscar como Mejor Película. Sus siguientes producciones no alcanzaron el éxito que la cinta protagonizada por Sylvester Stallone pero muchas de ellas consiguieron buenas críticas.

En 1984, con “Karate kid”, el director volvió a lograr el éxito en taquilla, motivo por el cual también se realizaron “Karate kid II” (1986) y “Karate kid III” (1989). Para 1990 volvió a dirigir a Stallone en “Rocky V”.

“The formula” (1980), con Marlon Brando y George C. Scott; “Neightbors” (1981), con John Belushi y Dan Aykroyd; y “Lean on Me” (1989), con Morgan Freeman, son parte de su filmografía.

Así como “Nate & Al”, la cual se encuentra en preproducción y es estelarizada por Richard Dreyfuss, Josh Peck, Martin Landau. Planea estrenarse en 2018.



