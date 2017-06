Polemizan en el INAI por caso de Humberto

TRAS UNA VOTACIóN SE SUSCITó CONFUSIóN ENTRE LOS COMISIONADOS

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tuvieron diferencias al discutir si la Procuraduría General de la República (PGR) debía o no dar a conocer las indagatorias que ha abierto contra el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

Durante la sesión del pleno, el debate se dio entre el presidente, Francisco Javier Acuña, y los comisionados Joel Salas y Patricia Kurczyn, luego de que el primero acusara al segundo de hacer "especulaciones" acerca de si Moreira había incurrido o no en actos de corrupción. "Clarificar ante la sociedad que nos sigue que nosotros no somos tribunal persecutorio de ningún político, del que se puedan hacer presunciones o aseveraciones relacionadas con corrupción", sostuvo Acuña, quien no mencionó a Moreira por su nombre. Al continuar su argumentación, Acuña, quien en mayo pasado sustituyó a Ximena Puente en la presidencia del INAI, dijo que lo planteado por su colega Salas eran "especulaciones".

"Ese es el punto, Patricia, es el punto al que se ciñe nuestro alcance. Lo que el solicitante, no, pues, aunque le cause risa, comisionado Joel, a mí también me causó gracia su formulación. Y le dejo, como yo le dejé a usted terminar sus especulaciones y sus planteamientos", argumentó Acuña.

Minutos antes, en la sesión del pleno, Salas había propuesto que la PGR entregara información de las averiguaciones previas que hubiere iniciado en las cuales se vinculara al también exdirigente nacional del PRI con actos de corrupción.

Consideró que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé como causal de exclusión al carácter reservado de las averiguaciones previas el que estén implicados actos de corrupción.

"Aquí nunca hay especulaciones, hay interpretaciones de la ley, a partir de la interpretación que hace de un andamiaje institucional nuevo; a partir de dos grandes reformas es que uno viene aquí a tratar de dar la interpretación de una solicitud que se convierte en recurso de revisión. No voy a entrar más en provocaciones, lo que trataré de hacer es simple y sencillamente tratar de construir la propuesta en función de las nuevas reglas del Pleno", respondió Salas.

Kurczyn, quien disputó con Acuña por la presidencia del Instituto, acusó al comisionado presidente de intentar limitar la libertad de expresión de sus pares.

"Todo lo que hablamos y decimos en relación a los recursos que estamos defendiendo es para eso, para apoyarnos, para poderlo defender. No creo que este sea el lugar para defender ideologías políticas, sino que aquí estamos, cada quien, con un sentido de objetividad, de neutralidad, de imparcialidad", expuso.

Al final, tras una votación que suscitó confusión entre los propios comisionados, debido a que cambiaron las reglas para emitir su sufragio, por mayoría de cinco votos contra dos se desechó la propuesta de Salas.

Confrontados. El debate se dio entre el presidente, Francisco Javier Acuña, y los comisionados Joel Salas y Patricia Kurczyn.

