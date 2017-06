Alcaldesa de Lerdo no se congratula de detención del primo de Herrera Caldera

LERDO, DURANGO.-

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem dijo respecto a la detención de Rafael Herrera Piedra, primo y asesor del ex gobernador de Durango Jorge Herrera Caldera, que ella no podría culpar a nadie y que a este último no lo ha vuelto a ver.

“Eso a mí no me corresponde. Yo estaré informándome de eso como de otros temas que deba saber pero hay otras instancias que determinan los resultados de esta investigación y una cosa...Ni los dedos de la mano son iguales. Jorge es Jorge y él (Rafael Herrera) es otra persona y hay que esperar el resultado”, dijo la alcaldesa.

“Me extraña pero hay instancias que son las que tienen que darnos las noticias. Yo sigo trabajando. Yo no puedo culpar ni nada porque no es mi instancia”, dijo la alcaldesa.

Respecto al ex gobernador Jorge Herrera Caldera González Achem dijo: “La verdad yo no lo he vuelto a ver. No sé qué ha sido de su vida”.



