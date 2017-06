Se redoblará el paso en el trabajo del Cabildo: alcalde

TORREÓN, COAH.-

Tras expresarles su reconocimiento al trabajo realizado en estos meses, el alcalde Jorge Luis Morán agradeció a Salvador Chávez a Maria Eugenia Wong Amaro y a Elida Bautista Castañon, el aporte que como regidores suplentes hicieron para continuar con la marcha del Cabildo que dijo "ha sido buena y en la que se ha privilegiado el respeto a los demás".

En la Sesión Ordinaria de Cabildo se informó de la reintegración a sus funciones de María Verónica Soto Díaz quien renunció al PAN, Sergio Lara Galván del PAN, así como Mayela González Cardiel del Partido Movimiento Ciudadano.

Morán Delgado confirmó que Lourdes Quintero Pámanes no regresa, así como tampoco quien fuera primer regidor Miguel Mery Ayup.

Quien fuera síndica Cristina Gómez Rivas no se ha reportado para informar si regresa o no, pero no tiene suplente en funciones.

A partir de la fecha y en la recta final de la actual administración municipal, el alcalde dice que se redoblará el esfuerzo en el trabajo de los ediles a propósito de proceso entrega-recepción, pero además para ir desahogando los trámites que están pendientes.

También dijo que de alguna manera "la veda electoral nos tenía amarradas las manos para difundir avances de varias obras en proceso, Metrobús, Teleférico, trabajos de pavimentación, la perforación de pozos, por lo que ya retornaremos a la información de los beneficios que se tendrán de las mismas”.

Morán se refirió al tema financiero del que dijo, es una prioridad ya que se aplicarán diversas políticas de austeridad.

Se refirió a los ajustes que se harán a la baja en lo que respecta a la nómina, a la cual se le reducirán hasta el mes de diciembre 126 millones de pesos, lo que implica el despido de decenas de empleados de confianza.

El número de empleados que serán dados de baja dijo no tenerlo disponible.



