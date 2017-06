Paco de la Fuente, el lagunero nominado al Ariel

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Un “alien” lo ha llevado a figurar en la terna de Revelación masculina de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfica.

El actor lagunero Paco de la Fuente está muy emocionado por que su personaje “Pepe”, o mejor dicho “ Alien” del largometraje El alien y yo, le ha dado muchas satisfacciones en poco tiempo como esta nominación a los Premios Ariel.

“Estoy muy entusiasmado, aún no me la creo. Fui tomado en cuenta por la Academia y eso es un honor para mí, sí me gustaría ganar el premio. Gracias a esta cinta, me han conocido muchas personas; hace unos días fui al Paseo Morelos y un chavo me paró y me dijo ‘Hola ‘Alien’ cómo estas’”, explicó Paco durante una visita que hizo a El Siglo de Torreón.

El largometraje El alien y yo, le ha dado muchas satisfacciones en poco tiempo. (ERNESTO RAMÍREZ)

Etiquetas: Paco de la Fuente

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...