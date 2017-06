Baja Coahuila en transparencia

LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA SON ESTADO DE MéXICO Y JALISCO

Coahuila cayó siete posiciones en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2017 que realiza ARegional. Este año, la entidad se encuentra en el lugar 14, en 2016 estaba en el séptimo.

Según el ITDIF, el promedio nacional es de 77.81 puntos en la escala de 0 a 100. El número parece positivo, pero al compararlo con la calificación de 2015, que fue 81.21 puntos -hasta hora la calificación más alta-, se retrocedió 3.4 puntos, destacó la doctora Flavia Rodríguez, directora general de la consultora.

El índice mide la disponibilidad, calidad y evolución de la información fiscal en las portales de los gobiernos estatales. La doctora Rodríguez dijo que únicamente son evaluadas las disposiciones establecidas en las leyes.

Desde 2002 se realiza el índice, que toma en cuenta seis bloques de análisis: marco regulatorio, costos operativos, marco programático-presupuestal, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.

La Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios han aumentado el grado de exigencia, explicó la doctora. Esto ha provocado los bajos promedios en el índice respecto a 2015 y 2016.

Las entidades que se encuentran en la parte superior de la tabla son Estado de México y Jalisco, empatados en primer lugar con 98.76 puntos, la información de estos estados cumple en disponibilidad y calidad; en el segundo puesto está Puebla con 97.23 puntos; le sigue Nayarit con 96.24; Querétaro tiene 95.29 y Yucatán 90.35 puntos.

Los estados que han quedado más rezagados en el índice son: Chiapas con 65.47 puntos, Sinaloa con 63.47 puntos, Veracruz con 51.66, Zacatecas y Guerrero no alcanzaron ni los 50 puntos, tienen 44.89 y 46.45 respectivamente.

"Estas entidades no cumplen ni en calidad ni en disponibilidad de la información fiscal", dijo la maestra Noemí García, coordinadora del programa de Transparencia de ARegional.

Coahuila se encuentra en el nivel medio del índice, antes de él está Quintana Roo (82.54 puntos) y después Baja California Sur (80.63). Esta entidad obtuvo una puntuación de 81.68 puntos, que la colocó en el lugar 14. Sin embargo, respecto a 2016, Coahuila descendió 7 posiciones en el índice, que lo bajó del nivel alto al medio.

En los portales de transparencia de la entidad hay información disponible, pero no claridad. Noemí García dijo que esto se debe a la falta de actualización y atención a la nueva metodología, que puede ser consecuencia del año electoral.

Coahuila tuvo buena puntuación en los bloques de marco regulatorio (7.15 puntos), marco programático-presupuestal (23.30 puntos) y evaluación de resultados (8.54 puntos). En rendición de cuentas y estadísticas fiscales su puntaje fue medio con 24.60 y 8.23 puntos, respectivamente. Reprobó el indicador de costos operativos con 9.86 puntos.

El estado también presenta rezagos en la presentación de formatos de la Ley de Disciplina Financiera. Incumple con los informes del primer trimestre de 2017 respecto a balance de presupuesto, estado analítico de ingreso detallado, clasificación por objeto del gasto. Tampoco tiene información de la deuda pública en este trimestre.

En este sentido, sólo once entidades cumplen con la disponibilidad de formatos requeridos por la Ley, éstas son: Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, dijo Noemí García.

La doctora Rodríguez destacó que apenas se están homologando las tres leyes financieras, por lo que se encuentran en una etapa de implementación.

También aclaró que la transparencia no ve la corrupción, "no necesariamente los más corruptos son los más transparentes". García agregó que la transparencia no implica un buen uso de los recursos públicos.

