Se mantiene autogobierno en penales de Coahuila y Durango en 2016

Tras publicar el Diagn贸stico Nacional de Supervisi贸n Penitenciaria, la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), revel贸 que en el 2016 se mantuvo el autogobierno en los penales de Durango y Coahuila, esto pese a las certificaciones en derechos humanos obtenidas en 茅ste 煤ltimo estado.

Por segundo a帽o consecutivo, los resultados del diagn贸stico anual revelaron que se mantienen las pr谩cticas ilegales en ambos estados.

Durante el 2016, la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos llev贸 a cabo la evaluaci贸n del Sistema Penitenciario Nacional con el objetivo de verificar las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas que se encuentran recluidas en nuestro pa铆s.

En general, el estado de Coahuila obtuvo una calificaci贸n total del 7.7, mientras que Durango fue de 6.5.

En Coahuila la calificaci贸n reprobatoria se mantuvo en el penal de Piedras Negras con 6.81, penal que en el 2012 experiment贸 la fuga de reos m谩s aparatosa del pa铆s, asimismo a la fecha mantiene una indagaci贸n sin concluir sobre una presunta masacre ocurrida en el interior.

En el documento se explica que a nivel nacional en 66 centros visitados se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores p煤blicos, uso de los tel茅fonos y de la seguridad, situaci贸n que asegur贸, vulnera el control y favorece la violencia dentro del mismo.

Por lo que respecta a Coahuila, los penales se帽alados fueron los varoniles de Torre贸n, Piedras Negras y Saltillo.

Por otra parte, Durango report贸 las mismas condiciones en el Centro de Reinserci贸n Social No 1 de Durango, Centro de Reinserci贸n Social No 1 El Salto y Centro de Reinserci贸n Social No 2 Santiago Papasquiaro.

Si bien es cierto que en ambos el sem谩foro se mantuvo en n煤meros amarillos, las recomendaciones de la CNDH fueron los siguientes: Insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficiencias en el proceso para la imposici贸n de las sanciones disciplinarias; ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del Centro (autogobierno/cogobierno); presencia de actividades il铆citas y normatividad que rige al Centro (reglamento, manuales de procedimientos y difusi贸n de los mismos).

Fue en el 2016 que el Gobierno de Coahuila llev贸 a cabo una reestructuraci贸n del sistema penitenciario en la que redujo a 5 el n煤mero de penales.

En ese mismo a帽o el penal femenil de Saltillo recibi贸 una certificaci贸n por parte de la Asociaci贸n Americana de Correccionales (ACA).

No obstante, en septiembre de ese a帽o, un an谩lisis denominado la Privatizaci贸n del Sistema Penitenciario en M茅xico, puso en duda la reputaci贸n de la certificadora, la cual hab铆a sido severamente cuestionada a nivel internacional, al grado de ser calificada como una evaluadora "de papel".

Me dan verg眉enza esas publicaciones falsas: Segob estatal

El titular de la Secretar铆a de Gobierno estatal, V铆ctor Zamora, neg贸 que Coahuila existan pr谩cticas de autogobierno en los penales, al mismo tiempo que asegur贸 que se encuentra entre los tres estados con mejores penales a nivel nacional.

鈥淧ara ser claro, porque me da verg眉enza que leo algo cuando no es cierto, tenemos los mejores ceresos del pa铆s, dentro de los tres mejores est谩 Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato. No hay autogobiernos en los ceresos, en 茅stos manda la ley鈥, asegur贸.

Cabe destacar que el Diagnostico Nacional de Supervisi贸n Penitenciaria se帽ala que Coahuila se encontr贸 entre los tres estados menos problem谩ticos, debido a que apenas alcanz贸 una calificaci贸n de 7.



