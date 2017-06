Demi Moore se deja ver sin dientes

EU.-

Demi Moore es una importante figura dentro del cine de Hollywood y ha sido una de personalidades más famosas y asediadas del espectáculo desde la década de 1980.

Ahora, la bella actriz ha decidido dejarse ver sin dientes, y por una buena causa. Moore, que se presentó en el programa de variedad “The Tonight Show” conducido por Jimmy Fallon, para promocionar su más reciente película “Rough Night”, cuenta que perdió sus dos dientes frontales a causa del estrés.

“Me rompí los dientes frontales. Me encantaría decir que fue patinando o algo así de genial, pero creo que pasó por algo que es importante que comparta, porque creo que es uno de los mayores asesinos en Estados Unidos, después de los infartos, el estrés. El estrés hizo que se me cayeran los dientes frontales. Pero, en un esfuerzo para estar lista para ustedes, me quise asegurar que mis dientes estuvieran en su lugar", confiesa Demi, quien señala que comparte su historia para crear conciencia.

La actriz de 54 años de edad también bromea que a sus hijas les gusta verla así. “Les encanta verme sin mis dientes, porque piensan que me hace ver más vulnerable y más humana”, dice Moore.

Comparte su historia para crear conciencia sobre la problemática que la llevó a perderlos. (INTERNET)

