Es tiempo de Cars 3

Ciudad de méxico.-

Siete años atrás, la casa de "Mickey Mouse" hizo llorar y emocionar a millones alrededor del mundo cuando estrenó Toy Story 3. Esa cinta tuvo un gran éxito comercial por que unió a niños, jóvenes y adultos ya que cerraba un ciclo con el que millones habían crecido y en el que igual que "Andy", tenían que decir adiós a sus juguetes y a su infancia.

Siguiendo esa misma línea, la tercera entrega de Cars, aquella aventura en neumáticos que tras 11 años de haber estrenado su primera parte, muestra a un "Rayo McQueen" más adulto y experimentado.

Hace unos días Brian Fee, director de la cinta, explicó a la prensa que esta nueva entrega tenía como tema principal el paso del tiempo.

"'McQueen' ha sido un corredor de alto rendimiento mucho tiempo y no puede seguir así, así que deberá buscar nuevas opciones para mantenerse en lo que le gusta", manifestó Fee.

El filme habla de la manera en la que las nuevas generaciones vienen a "suplir" a las veteranas y muestra la lucha de dos generaciones por querer demostrar que son igual o más eficientes y fuertes que las anteriores.

Para Kuno Becker, quien da voz a "Rayo McQueen" desde la primera cinta, esto es bastante similar a lo que ocurre en la realidad, en cualquier país y en cualquier ámbito profesional. Como actor, dijo que la obsesión con la juventud y con ser mejor que otro es algo muy arraigado en los mexicanos, por lo que espera que esta nueva parte de Cars ayude a que niños y jóvenes que son fans de esta franquicia entiendan que el compañerismo y la hermandad como país harán que México sea mejor.

"He crecido a la par de Cars y sin temor alguno creo que ésta es la mejor de las tres. ¿Por qué? porque habla de cosas que a nosotros como mexicanos nos van a hacer mucho sentido. Nos han enseñado a que si vemos que a alguien le va bien o tiene éxito hay que atacarlo y creo que esta película aboga justamente por lo contrario, habla de aceptar, de reconocer que uno puede ser mejor ayudando a otros, pasar nuestro conocimiento y experiencia a los demás, ayudar a que seamos mejores como sociedad", explicó.

Y es que en el filme, "Rayo McQueen" verá peligrar su futuro porque llegan vehículos de nueva generación, más fuertes, más rápidos, más eficientes y él, en su afán por no querer ser desplazado, buscará parecerse a los autos jóvenes aunque físicamente no puede.

Al respecto, Becker explica que esa sensación de sentirse obsoleto y viejo es normal y que la mayoría de los seres humanos atraviesan por ella.

Él, como actor, asegura que muchas veces pasó por un momento similar, pero entendió que lo más importante es la experiencia y la sabiduría que los años le dan a cada persona.

"Yo me pongo muchas cremas para no verme viejo -ríe-. Ya en serio creo que los medios y el mundo en general hacen que tengamos un miedo a envejecer, a no ser útiles y que cada vez nos sintamos grandes a más temprana edad.

"¿Es irreal no? Pero sucede, cuando en realidad debería de importarnos lo que hemos aprendido, lo que sabemos, las experiencias que hemos adquirido y más importante aún, pasar todo ese conocimiento a las nuevas generaciones", dijo.

¿De qué trata?

La importancia que esta cinta tiene para los mexicanas aún va más allá, pues en esta ocasión a la escudería de "McQueen" se une "Cruz Ramírez", una alegre, intensa y poco convencional entrenadora de origen mexicano que ayudará a "Rayo" a ser más competitivo.

Verónica Jaspeado, quien pone voz a este auto femenino, explicó que la relevancia que tiene su personaje en la tercera entrega es de suma relevancia y eso habla bastante bien de la importancia que los mexicanos y las mujeres tienen para las compañías de Pixar y Disney.

"En la película mi personaje al inicio es relegado porque creen que no puede ser algo más grande que una entrenadora pero a medida que ella cree en sí misma demuestra que puede ser igual de competitiva que los autos masculinos. Además no hay que olvidar que ella es mexicana", abundó Jaspeado.

Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario "Rayo McQueen" queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama.

Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras, "Cruz Ramírez", que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fallecido "Fabuloso Hudson Hornet" y un par de giros inesperados. El campeón tendrá que poner a prueba sus habilidades en el gran circuito de la Copa Pistón.

