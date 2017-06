Una 'mentira espantosa', decir que conspiré con rusos: Sessions

WASHINGTON, DC.-

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró hoy que cualquier sugerencia de que conspiró con el Gobierno ruso para influir en las elecciones de 2016 es "una mentira espantosa y detestable".

"Cualquier sugerencia de que he participado en cualquier colusión con el Gobierno ruso para herir a este país, al que he tenido el honor de servir durante 35 años, o que he tratado de socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una mentira espantosa y detestable", dijo Sessions ante el Comité Judicial del Senado.

Aseveró que "nunca" se ha reunido con ningún funcionario del Gobierno ruso con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales de 2016.

"Nunca me he reunido ni he tenido ninguna conversación con ningún funcionario ruso o con ningún funcionario de ningún Gobierno extranjero para influir en las elecciones de Estados Unidos", afirmó.



