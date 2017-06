Regresan Guerreros a los entrenamientos

Humberto Vázquez Frayre

TORREóN, COAH. - Mentalizado en buscar un puesto titular en Santos Laguna, José Javier Abella trabaja desde el primer día con intensidad en la pretemporada de los Guerreros, además de aclarar el supuesto interés del Rangers de Escocia por ficharlo.

"El torneo pasado me costó mucho el regresar de la lesión, no hice una buena pretemporada, en la parte física me costó agarrar el ritmo" dijo el oriundo de Córdoba, Veracruz, tras el arranque de los trabajos del conjunto albiverde en el TSM.

El olímpico por México en los Juegos de Río de Janeiro 2016 agregó que se le presenta una nueva oportunidad con el club lagunero, sin ninguna lesión para realizar un buen trabajo de base previo a la campaña que arranca el próximo mes.

"Eso me ayudará para poder pelear el puesto, eso tengo en mente, regresar a la titularidad" y sobre el equipo del portugués Pedro Caixinha en el Reino Unido comentó: "Me enteré por los medios, nadie me ha hablado, solamente son los rumores".

Abella hizo un balance de lo que fue el torneo pasado, donde el equipo se mostró muy bien en todos los aspectos, considerando que es bueno que no existan tantos cambios en el plantel, donde la esencia no debe perderse.

"Los refuerzos que van a llegar, vendrán con toda la actitud y ganas de aportar lo más que puedan para el equipo. Debemos enfocarnos y mejorar en varias cosas para poder escalar más, el torneo pasado fue muy bueno, el equipo muy sólido con una derrota, debemos seguir bajo la misma línea".

Indicó que siempre están los mismo objetivos en Santos Laguna, de hacer torneos de 27 puntos por el tema del descenso, lo cual es bueno y fundamental, donde les genera una tranquilidad impresionante.

"El llegar a una semifinal y final son metas, Santos siempre se ha caracterizado por estar ahí, peleando por los primeros lugares y el campeonato. Si algo nos llamó mucho la atención el torneo pasado, fue esa solidez que tuvimos, quizá nos faltaba en ese sentido, un cambio explosivo y que aportara cuando necesitábamos más empuje a la ofensiva, pero los refuerzos vienen a eso".

Por último dejó en claro, que el torneo pasado, el equipo verdiblanco jugaba con cuatro canteranos como titulares, donde el equipo se mostraba bien y proponía en cualquier cancha.

"Hay jugadores que tenían poco jugando en Primera como Jorge Sánchez, (Gerardo) Arteaga, Ulises (Rivas), pero no se notaba, al contrario, sino como elementos maduros que seguían las indicaciones, donde demostraron que debe confiarse en los jóvenes".

Los jugadores del Santos Laguna regresaron ayer al Territorio Santos Modelo para preparar lo que será el torneo Apertura 2017 de la Liga MX. (Fotografía de Ramón Sotomayor)

