Una mirada al pasado

El humor blanco caracterizó a la serie The Munsters, la cual es considerada de culto. Mostraba las aventuras de la familia Munster liderada por "Herman" (Fred Gwynne) y "Lily" (Yvonne De Carlo). Su atractivo principal fue que se trataba de personajes clásicos del terror enfrentando situaciones cómicas.

Series como 13 Reasons Why, Orange Is The New Black, House of Cards, Arrow, American Horror Story, Flash, Daredevil, Sense 8 o Empire han acaparado titulares y cientos de menciones en redes sociales en los últimos tiempos.

Los citados son algunos de los programas de moda de la TV y Netflix, sin embargo, al voltear al pasado vale la pena recordar proyectos televisivos de EU que arrasaron de los sesenta a los ochenta como el caso de la serie de Batman, la cual fue muy recordada este fin de semana por la muerte de su protagonista, Adam West.

GILLIGAN'S ISLAND La serie Dimensión desconocida marcó una panta en el género de la ficción, el terror y la fantasía. Los finales de cada capítulo sorprendían al máximo a los televidentes. CBS la transmitió de 1959 a 1964. El fallecido Rod Serling fue el autor de The Twilight Zone.

Pese a que pasó por TV de 1964 a 1967, la serie La isla de Gilligan logró un éxito mayor en sus retransmisiones de los años 70 y 80. El personaje de "Gilligan" es reconocido como un icono cultural de EU. Trataba de las peripecias de siete personas que terminan varados en una isla luego de que su bote tuviera un accidente.

BATMAN BEWITCHED La famosa serie se emitió por el canal ABC de 1966 a 1968. Adam West, Burt Ward e Yvonne Craig encarnaron a los entrañables "Batman", "Robin" y "Batgirl". Este programa desató la llamada "Batmania" creando un impacto jamás visto en la cultura pop.

Tv Guide nombró a Bewitched (Hechizada) como una de las mejores serie de la televisión de los últimos tiempos. Fue emitida por la cadena ABC de 1964 a 1972. Giraba en torno a "Samantha", una joven bruja que se enamora de un simple mortal. La fallecida Elizabeth Montgomery fue quien la encarnaba.

WONDER WOMAN BONANZA Antes de que la cinta de Wonder Woman arrasara en el cine, Lynda Carter hizo lo suyo en la TV con la serie del personaje proyectada en EU de 1975 a 1979 y que luego fue retransmitida en cientos de países en años posteriores. El programa tuvo bastante éxito.

Bonanza pasó en EU por la cadena NBC de 1959 a 1973, sin embargo, batió récords de 1964 a 1967. La serie western, que fue la primera grabada en color y con duración de una hora, contaba las aventuras de un patriarca de nombre "Ben Cartwright", personaje que encarnaba el fallecido Lorne Greene.

THE INCREDIBLE HULK THE ADDAMS FAMILY Los actores Bill Bixby y Lou Ferrigno conocieron el éxito tras haber encarnado a "Bruce Banner" y "Hulk" en la popular serie basada en el personaje de Marvel Comics. Fue la cadena CBS la que la transmitió de 1978 a 1982.

La cadena ABC proyectó de 1964 a 1966 la popular serie The Addams Family basada en las caricaturas de Charles Addams publicadas en el The New Yorker. Los personajes de "Morticia", "Homero", "Largo" o "Tío Lucas" se volvieron los consentidos de miles de personas.

Archivo

Más series Otros programas de TV causaron impacto en décadas pasadas como: Temporadas: Tres.Otros programas de TV causaron impacto en décadas pasadas como: Mi bella genio El auto increíble La casa de la pradera El súper agente 86 El equipo A El gran chaparral M*A*S*H Temporadas: Cinco. Temporadas: Tres. Temporadas: Tres. Temporadas: Ocho. Temporadas: Tres. Temporadas: 14. Temporadas: Cinco. Temporadas: Dos.

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...