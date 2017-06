'El Loco' requerirá de una cirugía más

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la cirugía a la que Manuel "Loco" Valdés fue sometido ayer en el Instituto Nacional de Cancerología para que le fuera removido un tumor en la piel, su nieto, Iván Valdés, informó que tendrá que someterse a una segunda operación para colocar un injerto y un parche.

En entrevista, explicó que su abuelo no ha dejado el hospital y que planea llevarlo a casa una vez que sea dado y se espera que sea este martes.

"No he podido hablar con él, está apenas en recuperación. La operación se extendió un poco más de lo normal porque tuvieron que escarbar un poquito más profundo pero todo en orden. Alcanzaron a escarbar por completo el tumor y vamos a tener que hacer una segunda operación porque no pudieron ponerle en este momento el injerto.

"Le van a hacer una curación y cuando nos diga el doctor, vendremos porque ya es un procedimiento mucho más sencillo".

Iván Valdés comentó que los médicos están positivos, aunque saben que deberán esperar los resultados de las pruebas del tejido que se mandaron al laboratorio.

"Tienen que verificar que el tejido dañado no se haya esparcido y, en caso de que sí, pues darle el tratamiento debido porque está totalmente a tiempo para darle atención rápida y erradicarlo por completo, pero hasta el momento no hay ningún indicio".

Sobre la fecha en que esta segunda intervención, Valdés adelantó que en caso de que todo salga bien se le realizará en este mes.

"De hecho, estamos viendo lo del procedimiento para regresar al escenario del Rafael Solana, y tenemos giras pendientes todavía, entonces estamos con eso. En cuanto le terminen de poner el parche, con eso ya está listo para empezar a trabajar otra vez.

"Ahorita que disfrute la anestesia por completo y que se duerma a gusto, que tiene meses de no dormir tranquilamente. Hasta mañana tendrá algo coherente que decirme y no es que haya dicho cosas coherentes toda su vida", bromeó.

Además de agradecer las muestras de afecto, expresó que convenció a Cristian para que mejor esperara y viera a su padre este martes fuera del hospital.

Especial

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...