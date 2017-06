Revisará INE el Conteo Rápido

En el caso del Conteo Rápido en las pasadas elecciones en Coahuila, adelantó la consejera Pamela San Martín, presidenta de la Comisión de Seguimiento Temporal a Procesos Electorales, que también se pondrá "especial atención" para determinar la disparidad de los datos con el PREP.

"El INE debe generar una información muy clara y debe ser analizada, en un primer momento, con todos los partidos", planteó.

Antes de la reunión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había reconocido en entrevista un "comportamiento atípico" en el caso del Conteo Rápido en Coahuila.

"Hubo comportamientos atípicos. Un caso que no ocurría desde hace mucho tiempo, el de un Conteo Rápido en donde los resultados de los cómputos no estuvieron dentro de los intervalos, y un PREP como no ocurría desde hace tiempo, que arrojó una cantidad de actas muy baja. Hay que analizar qué pasó. No podemos adelantar vísperas", dijo.

Córdova recordó que los partidos inconformes con las elecciones del pasado 4 de junio están en su derecho de pedir la nulidad de los comicios.

"Yo no especularía sobre la posibilidad de que se anulen las elecciones. Por supuesto, es un derecho de los partidos solicitarlo a las propias instancias jurisdiccionales y éstas son las que van a tener que hacer un balance de las pruebas que presenten los partidos, y serán los tribunales los que tomen la decisión en su momento", explicó.

Los consejeros se comprometieron a presentar 10 informes sobre hechos antes, durante y después de la jornada electoral, en reunión de más de tres horas en la que representantes de PRI-PVEM se confrontaron con PAN, PRD, Morena y PT, en medio de acusaciones de irregularidades de ambos bandos.

El Universal

Propuesta Por la mañana, en un foro del INE: Por la mañana, en un foro del INE: ⇒ El académico John Keane, catedrático de la Universidad de Sídney, Australia, recomendó enfocarse al INE. ⇒ A combatir las tendencias que, en todo el mundo, impulsan la burla y el rechazo a las elecciones y al voto. ⇒ En otros países ha llevado al triunfo de un gato como alcalde.

