Obras de Línea 7 continuarán, asegura director de Metrobús

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El director general del Metrobús, Guillermo Calderón, afirmó que no existe razón para suspender o cancelar la construcción de la Línea 7 que corre por el Paseo de la Reforma, por lo que las obras continuarán.

"No, por supuesto que no hay riesgo de que se suspenda la construcción, la Línea 7 del Metrobús va porque no tiene razón de ser cualquier suspensión o cancelación porque es para mejorar la movilidad, es para atraer automovilistas que hoy llegan a esta zona emblemática de servicio, que cuando tengan a su disposición autobuses de primer mundo sin duda dejarán su automóvil y se irán con Metrobús, como ha sucedido con otras líneas", enfatizó.

Guillermo Calderón aseguró que los trabajos se han hecho de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sin afectar áreas naturales del Bosque de Chapultepec, ni tocar monumentos históricos.

Aseguró que se conoce la declaratoria de Monumento Histórico que se le dio al Paseo de la Reforma lo cual "no quiere decir que sea intocable y refiero a las obras más inmediatas que se hicieron en 2005, 2006 donde se estableció el camellón prismático, como prueba de la movilidad que tiene Reforma".

Este lunes, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva, ordenó el cese total e inmediato de la construcción de la Línea 7 del Metrobús que irá de Indios Verdes a Santa Fe.



Afirmó que no existe razón para suspender o cancelar la construcción de la Línea 7 que corre por el Paseo de la Reforma, por lo que las obras continuarán. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: Metrobús CDMX

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...