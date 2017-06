Gobierno Estatal no nombra autoridades electorales: Rubén Moreira

SALTILLO, COAH.-

SALTILLO, COAH







COMENTAR

El gobernador Rubén Moreira Valdez calificó como excelente el nivel de participación de los ciudadanos en la Jornada Electoral al señalar que ésta fue de alrededor del 60 por ciento, mientras que en promedio en el país es de menos del 50.

“Hubo buena participación de ciudadanos, eso es excelente, como otras que hemos tenido, fue de alrededor del 60 por ciento, cuando en el país es menos de 50, ya hemos tenido dos elecciones en el pasado con esta participación”, aseguró.

Señaló que la Jornada Electoral transcurrió en paz y tranquilidad.

En relación al nuevo gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme Solís, añadió que algunos de los proyectos se podrían heredar para que los continúe en su administración.

“Siguen sin concluir dos hospitales que tenemos en construcción, necesitamos buscar fondos para terminar la carretera San Pedro-Cuatrociénegas para los últimos 14 kilómetros”, dijo.

Manifestó que Miguel Ángel Riquelme tiene muy buenas propuestas y muchos cambios que considera que Coahuila requiere. “Cuenta con una nueva perspectiva de gobierno que creo que es muy saludable”, dijo.

Nosotros no nombramos autoridades electorales

El gobernador Rubén Moreira explicó que el Gobierno Estatal y el Congreso Local, no tuvieron intervención en la designación de las autoridades electorales de Coahuila, pues éstas fueron designadas por autoridades federales.

“A mi sí me gustaría aclarar porque he visto confusión de que nosotros nombramos las autoridades, no para nada; las autoridades electorales de Coahuila fueron designadas por el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de Coahuila por el Senado de la República”, dijo.

Aseguró que el Gobierno del Estado y el Congreso Local no tienen ninguna intervención al respecto.



El gobernador se expresó sobre los comicios en Coahuila. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones coahuila

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...