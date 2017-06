Hallan cuerpo de joven mujer en el sector sur

EL SIGLO DE TORREóN

Joven mujer fue hallada muerta el domingo por la madrugada en el sector Sur de Torreón.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) detallaron que una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo humano inmóvil en plena vía pública, justo en el cruce de las calles Fresno y Vagones de Ampliación Las Julietas.

En minutos arribaron elementos de los Servicios Periciales y agentes de diversas corporaciones, encontraron en la zona el cadáver de una mujer, de aproximadamente 25 años de edad, golpeado, con rasguños y moretones y una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza; además de que no llevaba pantalones, ni ropa interior.

Los peritos informaron que no se le encontraron credenciales oficiales, por lo que no pudo llevarse a cabo su identificación inicial; en los alrededores no se encontró tampoco a ninguna persona que pudiera ubicarla.

Los habitantes de la colonia indicaron que solamente se pudieron percatar del sonido de un vehículo frenando en el lugar, segundos después observaron que el cuerpo de la joven ya estaba boca abajo, inmóvil y en pleno pavimento.

El cuerpo fue llevado más tarde hasta el edificio del Servicio México Forense (SEMEFO) de la región, ahí se le practicará una autopsia para determinar las causas oficiales de la muerte y avanzar en su identificación.

Investigan. Autoridades de la PGJEC ya realizan las indagatorias correspondientes.

