¡Santo deceso!

TORRE√ďN, COAH.-

A la edad de 88 dejó de existir Adam West, quien dio vida a 'Batman' en la mítica serie de los 60; sus fans del mundo le lloran

TORRE√ďN, COAH







COMENTAR

El actor estadounidense Adam West, cuya carrera art√≠stica fue definida por su papel en la serie de televisi√≥n "Batman" de la d√©cada de 1960, muri√≥ la noche del viernes en Los √Āngeles a los 88 a√Īos de edad, aquejado por leucemia, inform√≥ su familia.

"Nuestro padre siempre se ve√≠a a s√≠ mismo como el Caballero Brillante, y aspiraba a tener un impacto positivo en la vida de sus fans. √Čl fue y siempre ser√° nuestro h√©roe", dijo su familia en un comunicado.

La serie de televisión Batman se convirtió en un éxito sorpresa con su estreno en la cadena ABC. Sin embargo, la serie definió y restringió a West a tal grado que el actor tuvo dificultades para obtener otros papeles, y mientras él continuaba trabajando a lo largo de su carrera, las opciones se mantuvieron limitadas debido a su asociación con el personaje del héroe.

West criticó las versiones del héroe que surgieron después, comenzando con las adaptaciones dirigidas por Tim Burton y protagonizadas por Michael Keaton, que comenzaron en 1989 y seguidas por la trilogía de Dark Knight enormemente exitosa de Christopher Nolan.

West dijo en una entrevista con la revista Variety lo que el personaje de "Batman" había llegado a significar para él durante cinco décadas: "El dinero", dijo.

"Hace tiempo hice un acuerdo con 'Batman'", dijo el actor. "Hubo un tiempo en que 'Batman' realmente me impidió conseguir algunos buenos papeles, y me pidieron que hiciera lo que yo pensaba que eran personajes importantes. Sin embargo, 'Batman' estaba allí, y muy pocas personas se arriesgarían a que yo caminara en la pantalla", recordó.

"As√≠ que decid√≠ que ya que mucha gente ama a 'Batman', yo tambi√©n podr√≠a amarlo. ¬ŅPor qu√© no? As√≠ que empec√© a re enrolarme con 'Batman'. Y vi la comedia. Vi el amor que la gente ten√≠a por √©l, y lo abrac√©".

DEBUT EN CINE

West hizo su debut en 1959, en la película The Young Philadelphians, con Paul Newman. Luego siguieron varios papeles secundarios en películas y TV, incluyendo una parte en la película de los tres chiflados The Outlaws is Coming.

La serie Batman fue un proyecto de 20th Century Fox, que se lo entreg√≥ al productor William Dozier, quien dise√Ī√≥ la sensibilidad de la comedia del programa.

Tanto West como el actor Lyle Wagoner fueron considerados para la parte de Batman antes de que West fuera el escogido, actuando junto a Burt Ward como su compa√Īero Robin.

Con actores como C√©sar Romero ("El Guas√≥n") y Burgess Meredith ("El Ping√ľino") que componen la galer√≠a de villanos de "Batman", el programa se convirti√≥ en un √©xito casi instant√°neo, instando a los espectadores a sintonizar para el pr√≥ximo episodio.

Empero, el programa lleg√≥ a ser visto con cierto desprecio en los c√≠rculos de comic-book, especialmente despu√©s de la visi√≥n m√°s oscura de Batman se hizo dominante en los a√Īos 1970 y 1980.

Después de la serie, West encontró poco trabajo en el cine, aunque sí tuvo una fuerte demanda de apariciones personales para dar vida con su voz a varios personajes, incluyendo una temporada recurrente en Family Guy y versiones animadas de "Batman".

West escribi√≥ dos libros, uno titulado Back to the Batcave y publicado a mediados de la d√©cada de 1990, en el que dijo que estaba "enojado y decepcionado" de no haber tenido la oportunidad de repetir el papel en las pel√≠culas de Burton, a pesar de que entonces ten√≠a 60 a√Īos de edad.

William West Anderson, nació en 1928 en Walla Walla, Washington. Más tarde adoptó su nombre artístico, y comenzó su carrera cuando se trasladó a Hawái en la década de 1950 para protagonizar un programa infantil.

Adi√≥s. El actor Adam West ten√≠a 88 a√Īos de edad.

Su √ļltimo tuit

La muerte de "Batman" conmocionó ayer las redes sociales.

Con frecuencia, Adam utilizaba su cuenta de Twitter. Su √ļltimo tuit lo public√≥ el 28 de abril. Se trat√≥ de una foto al lado de Steve Woz con quien coincidi√≥ en la Comic Con de San Jos√©, California.

"Grata sorpresa coincidir con el legendario Steve Woz en la Comic Con se San José", posteó el fallecido actor.

DC rindió un homenaje a la serie de Batman de los 60 a través del filme animado Batman Return of The Caped Crusaders.

¬ŅC√≥mo influy√≥ la serie en la cultura pop?

La serie de Batman de los a√Īos sesenta caus√≥ un gran impacto en la cultura pop desde su creaci√≥n a la fecha, ya que de alguna manera se mantuvo vigente sobre todo en 2016 cuando DC present√≥ el filme animado Batman: Return of the Caped Crusaders, con el que rindi√≥ tributo al m√≠tico programa.

Eduardo del Callejo y Carlos S√°nchez, laguneros expertos en c√≥mics y s√ļper h√©roes, hablaron con El Siglo de Torre√≥n de la manera en que dicha emisi√≥n influy√≥ enormemente en la cultura pop.

"En una época donde se abusaba de un humor absurdo y no se daba la profundidad que se debía a los personajes, 'Batman' causó un impacto impresionante en la cultura pop; logró volverse un icono en este género pese a la constante evolución del personaje y los miles de cambios que ha presentado, el 'Batman' de Adam West se mantiene vigente hasta hoy en día", explicó Carlos Sánchez mejor conocido como el "Tío Maynard".

Para Del Callejo, la emisión tuvo bastantes aciertos que marcaron a la industria de la televisión. Fue la primera en incluir cameos de famosos que se interpretaban a sí mismos como Bruce Lee.

"La 'Batimanía' o "Batmania" se desarrolló entre 1966 y 1968. Esa serie volvió popular a 'Batman' empezando por su canción; hoy en día, gran parte de las personas que ven al encapuchado no pueden evitar recordar la tonada de 'nanananana Batman'"; expresó el también columnista de este diario.



Etiquetas:

M√°s de Espect√°culos

... Anterior Siguiente ...