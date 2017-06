Busca Ed Sheeran colaboración con Alejandro Sanz

CIUDAD DE MÉXICO.-

Ed Sheeran está seguro que la mejor respuesta a los atentados terroristas como el ocurrido en Manchester, hace dos semanas, está directamente relacionada con el amor y la unidad. Así lo dijo durante una conferencia de prensa este sábado previo a su concierto en el Palacio de los Deportes.

"Me hubiera encantado ser parte de 'One Love' si hubiera estado ahí, creo que es una cosa fantástica. Se tiene que hacer un cambio en la seguridad en los conciertos y eventos públicos, pero la respuesta a este tipo de ataques debe ser como lo que se hizo en Manchester, como 'One Love', con lo que demostramos que estamos unidos, es hacer sentir bien a la gente con música y demostrar que por ninguna razón vamos a dejar de tocar".

El cantante también habló de "Despacito", tema que lo ha desbancado de los primeros lugares de popularidad en plataformas como Spotify. Pese a que en el pasado declaró que tenía interés de hacer algo con esta canción, hoy, dice, ya no lo intentaría pues Justin Bieber dio ese paso y así pierde el sentido para él, pero no cierra la puerta de aproximarse a lo latino.

"Actualmente he visto algunas posibilidades de hacer alguna colaboración con Alejandro Sanz o Camila Carrillo, pronto puede haber algo" señaló.

Lo que aplaude en cuanto al género es la penetración que ha logrado en el mercado mundial.

"Yo no sé por qué no pasó antes. La última vez que toque en Latinoamérica en 2015 todos hablaban de reggaeton, lo que no entiendo es por qué tomó tanto tiempo", compartió.

Uno de sus éxitos, "Shape Of You", también fue tema de conversación. Ed Sheeran aseguró que no fue que él decidiera grabar la canción que había sido escrita inicialmente para Rihanna, las cosas se dieron de pronto: un día la cantó para sus amigos y ellos le preguntaron por qué no la grababa.

El compositor británico se mostró amable durante la conferencia. Incluso, alguien entre la prensa le ofreció una botella de mezcal que él no sólo recibió sino destapó y olió. La bebida no le resultó desconocida pues dijo, un día antes ya había tenido un acercamiento con ésta.

La misma persona que le ofreció la botella, le preguntó sobre la letra de "Shape Of You" y la idea que comparte sobre que el amor no se puede encontrar en un club. Él dijo que lo consideraba así porque hay tanto ruido ahí adentro que debes gritar para tratar de entablar alguna conversación, pero explicó también que la canción no se refería para nada a una experiencia personal, pero sí a algunas de sus amigos. Más adelante añadió que con sus canciones quiere compartir no sólo temas de amor, también situaciones que tienen que ver con las amistades, con la familia.

Al finalizar la conferencia el compositor y cantante recibió dos reconocimientos, un triple disco de platino y disco de oro por las ventas de sus discos.



