El último tuit de 'Batman'

La muerte de “Batman” ha conmocionado las redes sociales la mañana de este sábado.

El actor Adam West, quien saltó a la fama por darle vida al “Caballero de la noche” en la popular serie de los 60, dejó de existir ayer viernes a la edad de 88 años a causa de una leucemia que lo aquejaba.

Con frecuencia, Adam utilizaba su cuenta de Twitter. Su último tuit lo publicó el 28 de abril. Se trató de una foto al lado de Steve Woz con quien coincidió en la Comic Con de San José, California.

“Grata sorpresa coincidir con el legendario Steve Woz en la Comic Con se San José”, posteó el fallecido actor.

DC rindió un homenaje a la serie de Batman de los 60 a través del filme animado Batman Return of The Caped Crusaders. Como era de esperarse, West prestó su voz al también integrante de a Liga de la Justicia.

Great meeting the legendary @stevewoz at the San Jose comicon last weekend pic.twitter.com/1L77pVQGy5

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao