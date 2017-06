Van contra maltrato infantil en Torreón

'ALCALDESA' LLAMA A NIÑOS Y NIÑAS A NO QUEDARSE CALLADOS

A no quedarse callados cuando se sientan en peligro, llama Anahí Torres Navarrete, alcaldesa de Torreón 2017 a los niños y niñas de Torreón, en el marco del lanzamiento de la campaña intensiva contra el maltrato infantil, "Ponte Buzo es Abuso".

Les dice: "Los niños somos pequeños, pero nuestra voz y causa son grandes, hazte escuchar, no te dejes".

Anahí dice que el maltrato infantil es un delito, no un juego, por lo tanto si alguna persona es testigo de abuso hacia algún menor, su deber es denunciarlo a las autoridades. Señala la importancia de que los niños confíen y pidan ayuda.

Un objetivo de esta campaña que se promueve con el hashtag #Ponte Buzo es Abuso, es que los niños y niñas sepan identificar las diferentes formas de maltrato y vulneración a sus derechos y denuncien.

Sólo deben marcar el 911 o al teléfono de Seguridad Pública 7-29-00-99.

Otro propósito es generar conciencia e informar a la comunidad acerca de la detección de la violencia en todas sus manifestaciones como omisión de cuidados, violencia física, violencia verbal.

Está dirigida a menores de 1 a 12 años, pero también incluye trabajo con sus familias para que hagan conciencia.

Los organismos participantes como DIF Coahuila, DIF Torreón, Pronnif, Casa-Hogar "Abrázame" , el sector educativo, Seguridad Pública y el 33 Batallón de Infantería, entre otros, van por la prevención de todos estos casos que violentan los Derechos de los Niños y las Niñas y los pueden marcar de por vida.

Según las estadísticas de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), tan sólo en Torreón, de 2014 a lo que va del 2017 se han incrementado los reportes en un 20 por ciento.

La cifra actual en lo que va del año es de 1 mil 091 reportes de los cuales un 50 por ciento es Omisión de Cuidados, 25 por ciento Posible Violencia Familiar, 15 por ciento posibles Agresiones Sexuales y 10 por ciento Hostigamiento Escolar.

En el año 2014 se reportaron 790 casos y este año van 1 mil 091. "Es importante destacar que de la suma de reportes se investiga para concretar los que son reales de manera que de la cifra mencionada en un 60 por ciento de los casos se aplica medidas especiales de protección, según Julián Vázquez Favela, delegado de la Pronnif en La Laguna.

En el evento, de inicio de esta actividad, que incluye mensajes en radio, televisión, Anahí Torres Navarrete, alcaldesa de Torreón 2017, dio este mensaje respecto a la campaña: "Pretende transmitirnos el mensaje de No Quedarnos callados, cuando nos sintamos en peligro. Tenemos que recordar que siempre habrá alguien que puede escucharnos y defendernos, puede ser nuestra familia, amigos, profesores, la policía el DIF y otras instituciones… los niños somos pequeños, pero nuestra voz y causa son grandes hazte escuchar, no te dejes".

Por su parte Rosaura de Belén Estrella representante de la Casa Hogar "Abrázame" destaca que Coahuila es de las entidades que ocupa los primeros lugares en Maltrato Infantil. "La mayor parte de la forma de maltrato es la omisión de cuidados por parte de los padres o tutores porque no los mandan a la escuela, no les dan de comer, no les atienden en la salud y pasan a los golpes.

"Todos trabajamos mucho para lograr esta campaña, es un esfuerzo colectivo".

El director del DIF Torreón Guillermo Covarrubias, indicó que esta campaña fue financiada por el Ayuntamiento de Torreón.

911

Se atenderán casos de maltrato infantil

Denuncia.- Anahí Torres, alcaldesa de Torreón 2017, detaca la necesidad de denunciar los casos de maltrato infantil, en el lanzamiento de la campaña para protegerlos con la ayuda de la sociedad.

