Verdades y Rumores

Cuentan que en el cuartel del priista Miguel Riquelme se viven sentimientos fuertemente encontrados. Por una parte, dicen que el resultado del cómputo final que le da el gane en la elección para gobernador, ha sido un alivio luego de días de tensión patrocinada por los errores constantes y crecientes del árbitro electoral, que se ha esmerado con su evidente incompetencia en dar más armas al PAN y sus aliados para que impugnen el resultado. Con los números oficiales en la mano y a la espera de la constancia de mayoría de gobernador que le será entregada mañana -si no ocurre otra cosa, porque con el IEC ya no se sabe-, dicen que don Miguel y su gente se dedicarán a organizar una serie de festejos en distintas regiones de la entidad que, según dicen los subagentes, se tratará de caravanas por las calles de las ciudades principales.

Lo que no queda claro es si será igual en Torreón, municipio en el que el virtual gobernador electo perdió todo, hasta su casilla. Y es precisamente este asunto el que muestra la otra cara de la moneda para el priista. Dicen los que saben que la debacle del tricolor en el segundo municipio más poblado de Coahuila está siendo analizada a conciencia y que pudiera desatar una limpia en la estructura del partido en la localidad. Es decir, que pudieran rodar varias cabezas que, a decir del futuro primer priista del estado, no hicieron su chamba o la hicieron a medias. Por lo menos, muchos de estos priistas torreonenses que ya se veían despachando desde una oficina estatal en Saltillo se quedarán al margen. Y es que, si se analizan bien los resultados oficiales, la Peronera Capital fue la que terminó por darle el triunfo a Riquelme, lo que resulta ser una paradoja ya que el ayuntamiento allá es panista y el de acá priista. ¿Castigo? ¿Travesura amiga y/o enemiga? A propósito de esto, quien dentro del PAN está siendo harto cuestionado es Isidro López, alcalde de la Urbe de Adobe, de quien se dice que prácticamente dejó caer la plaza y abandonó a la candidata Esther Quintana que perdió de fea manera. La otra preocupación del equipo riquelmista es que contará con un Congreso local con mayoría de oposición, algo inusitado en la historia de Coahuila, y que seguramente lo obligará a dejar de lado su lema de campaña “menos política, más carácter”, porque tendrá que aplicar más política que carácter. Lo positivo para él, y para muchos, es que el Profe Humberto Moreira no consiguió su objetivo de colarse a una curul por la vía plurinominal, según los datos del cómputo, y que incluso su nuevo partido perderá el registro. ¿Cuál será el destino del exgober bailarín en un escenario de alto cuestionamiento para el eventual próximo gobierno, un congreso incómodo, una sociedad polarizada y un anhelo de ganar legitimidad de quien se perfila como futuro inquilino del Palacio Rosa de Saltillo?

En medio de este escenario, los subagentes disfrazados de matracas tricolores aseguran que don Miguel ya está pensando desde ahorita en quién será el candidato de su partido que tendrá la consigna de recuperar Torreón el próximo año. Va a ser una decisión difícil, puesto que el gallo que se iba proyectando terminó apaleado en su distrito, Rigo Fuentes, con lo que prácticamente queda descartado para la contienda de 2018. Dicen las malas lenguas que el suspirante muy probablemente saldrá de las esferas no vinculadas directamente con la administración municipal y que, en este tenor, un posible calefacto sería Xavier Herrera, gerente del Simas, quien lleva ya meses promoviendo su imagen en redes sociales haciendo uso de las cuentas oficiales de la empresa de aguas. En esta lógica habría que entender que don Xavier se ha empeñado en proteger al organismo que encabeza de todas las críticas que le lanzan acusando a terceros o, cuando ya de plano no hay de otra, a la madre naturaleza, de todas las fallas que se siguen presentando en el sistema. Pero en el caso de que se busque un perfil menos contaminado y con más fachada empresarial, dicen que por ahí se tiene anotado el nombre de Antonio Gutiérrez Jardón, secretario de Desarrollo Económico, el mismo que desde la tribuna de los ipecos otrora lanzaba dardos emponzoñados al régimen moreirista y terminó engullido por el mismo, incluso ya hasta sintiéndose más saltillense que lagunero. Se va a poner buena la lucha interna en el PRI municipal que, por cierto, en unos meses cambiará de dirigente, una vez que Shamir Fernández, uno de los caídos de esta guerra electoral, deje el cargo.

Quienes todavía no terminan de cuajar la ruta que seguirán a partir de la próxima semana en su lucha por tumbar la elección de gobernador porque dicen que hubo chanchullo, son los integrantes del frente tardío autodenominado “Por un Coahuila Digno”. Y es que hasta ahora no queda claro si se irán por la impugnación parcial de la elección, es decir, sólo un porcentaje de las casillas, o si de plano van a pedir que se anule toda. Aunque esto último es lo que han dicho, lo cierto es que han actuado de forma contradictoria y no han definido la estrategia. Por ejemplo, el hecho de haber retirado a sus representantes de las mesas de conteo de las actas y votos de gobernador en los comités distritales ha sido visto como un error. Ellos dicen que se levantaron para “no validar el fraude” y que ya contaban con el porcentaje necesario para armar el caso en los tribunales. No obstante, hay quienes creen que, dado que no se requiere la presencia de todos los partidos para darle validez oficial al proceso, debieron haberse quedado para recoger el mayor número de anomalías posibles y así tener más elementos de reserva en caso que el tremendo tribunal les batee algunas pruebas. Dicen los que saben de entresijos legaloides que no va a ser fácil para el PAN y sus aliados construir un expediente sólido, y no porque no hayan existido irregularidades, al contrario, hubo como en botica, de todo un poco, si no que las leyes electorales son muy complejas en esto y que una verdad “real”, por más real que sea, no necesariamente se puede traducir en una verdad legal, que este es en suma el reto principal que tienen Guillermo Anaya y compañía. El otro reto es el de permanecer unidos, porque ya han comenzado a surgir visos de fractura en el interior, incluso, desde el propio PAN. Y es que hay algunos blanquiazules que ven que todo este tema de la impugnación está siendo impulsado por Ricardo Anaya en un intento desesperado por mantenerse en la dirigencia del partido el mayor tiempo posible, antes de que comience a definirse la candidatura presidencial que le disputan Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y por ahí dicen que también el senador Juan Carlos Romero Hicks. Pero también entre los demás candidatos y partidos del frente hay signos de fisura, uno de ellos es el reclamo que le hizo el excandidato de Morena, Armando Guadiana, al Joven Maravilla del PAN para que así como el partido del Peje está apoyando al blanquiazul en Coahuila, apoye éste a Delfina en el Estado de México, en donde se proyecta que también habrá impugnación.

Del otro lado del Nazas, de quien se dice que tiene prácticamente tirado el trabajo legislativo y político al interior del Congreso del Estado es del diputado local por el PAN, Augusto Ávalos Longoria, ya que parece estar más dedicado a otros negocios, sobre todo después de que finalmente dejó de ser de las preferencias del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. Y es que, según reportes de los subagentes disfrazados de retroexcavadoras, a don Augusto se le ubica detrás de un grupo de constructores laguneros quienes recientemente se organizaron para presionar al gobierno estatal a fin de verse favorecidos con la asignación de contratos para el desarrollo de obras en La Laguna. Al parecer esta medida les está dando resultados y prueba de ello es que algunos, casualmente, ya comenzaron a ser tomados en cuenta para la ejecución de algunos jugosos proyectos con recursos públicos, como es el caso de pavimentación de calles en Gómez Palacio y del Parque Industrial. Lo que sí no parece que vaya a concretarse para el diputado panista es que se convierta en el titular de la pretendida Secretaría de Fomento y Desarrollo Integral de La Laguna, cuya iniciativa presentó este mismo, pero tampoco ha prosperado porque no se ha terminado de dar la aprobación por parte de la Legislatura y no se le destinó un presupuesto específico al menos para este año. Aunque esta nueva dependencia no se ha terminado de crear, se dice que Ávalos ya quedó descartado porque en estos ocho meses no sólo no ha apoyado al gobernador en el trabajo político y de cabildeo, sino que finalmente salieron a la luz algunas “travesuras” que hizo durante la campaña el año pasado.



Etiquetas:

Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...