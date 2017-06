Es honesto en su propuesta

El cantante lagunero Pedro Samper cuenta con una propuesta musical que gira en torno a la honestidad y la libertad.

El artista tendrá un viernes muy agitado y es que aparte de presentarse en un bar del bulevar Independencia lanzará su sencillo Él me mintió que, a diferencia de la versión de Amanda Miguel, retrata la infidelidad entre dos hombres.

"Es un cover de Amanda, se trata de una versión fresca. El video se estrenará este nueve de junio a las 11:55 de la noche en mi canal de YouTube, en la historia hice una crítica social a través de cuatro realidades que vivimos como sociedad", explicó en entrevista con El Siglo de Torreón.

El intérprete, quien desde hace seis años radica en la ciudad de Cancún, comentó que con seguridad el videoclip causará revuelo por su contenido el cual, aclaró, no se valió del morbo para destacar.

"Mi familia me conoce, saben todo de mí y no hay problemas; sin embargo, ahora que viene este lanzamiento sí me dan temor y nervios, pero bueno estoy listo para lo que venga. El clip es fuerte porque abordé la doble moral y las mentiras que pese a ser 2017 siguen invadiendo esta nación, también hay algo de política", detalló.

De acuerdo con Samper, la República Mexicana se encuentra lista para recibir trabajos musicales como el de él. Consideró que cada vez hay una mayor diversidad en el país.

"No le voy a cantar a una mujer porque no lo siento. Creo que ya era necesario que alguien le cantara al segmento gay ya que nosotros de igual manera somos amados y sabemos amar. Han habido otros cantantes que han intentado abrir esta brecha pero no le han dado un seguimiento oportuno", dijo.

Por otro lado, Pedro informó que el concierto que dará esta noche contará con dos vertientes que son: Mostrar sus canciones y rendirle un tributo a la fallecida cantante Mayela Borrego.

"Vamos a contar con invitados especiales como Nadia del Rivero, Marco Polo o Jorge Iván Martínez. Quiero contarles que Mayela fue la primera intérprete que me puso la piel chinita al escucharla", compartió.

Por último, Pedro Samper manifestó que planea dar a conocer sencillo tras sencillo, como se ha puesto de moda en la industria musical.

Más de Pedro Hoy será un día especial para el lagunero: Hoy será un día especial para el lagunero: ⇒ Estudió la carrera de Comunicación. ⇒ Se dedica a la música desde hace 10 años. ⇒ Lleva seis años viviendo en Cancún, y volvió a su tierra para el concierto de hoy. ⇒ Pedro se encuentra en todas las redes sociales.

Diversidad. El cantante confía en que hay público para todos.

