El amor, eje de su nuevo disco

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Lila Downs buscó hacerle honor a la balada y a una serie de elementos sensuales en su más reciente producción discográfica titulada Salón Lágrimas y Deseo. Pero también tiene un punto de vista sobre lo que sucede en la actualidad con el gobierno del presidente de Estados Unidos.

En conferencia de prensa con los medios y algunos fans, la compositora ofreció una muestra de algunas canciones y aprovechó para explicar lo que opina sobre Donald Trump. "Me han preguntado sobre el innombrable allá del otro lado de la frontera y pues yo le digo así porque la verdad ni se merece mencionar su nombre. Eso como una especie de movimiento desagradable que surge del ser humano, odiar y discriminar y creerse superior. Pero la realidad es pura ignorancia, tristeza, furia y envidia".

Downs incluso afirmó que debido a lo que ha provocado el mandatario, algunas personas de su familia se vieron afectadas, dijo que la meta es seguir adelante y para ello hace de su música un instrumento.

"A pesar de que me platicaron algunos familiares míos de que fueron deportados, pero ya volvieron, ya están allá, es como esta historia que sigue y que sigue a pesar de las cuestiones políticas y yo creo que también Agustín Lara ha sido muy querido en mi vida y obviamente en la música universal, por la fuerza de sus palabras", afirmó.

De igual forma expresó que intenta tener sus raíces presentes, aún con la distancia, y que al hacer este disco su máximo eje siempre fue el amor. "Ese corazón y ese orgullo que creo que para mí causó una serie de eventos en nuestros países, en nuestro país vecino del norte, también en este país desencanto, angustia y también yo creo que desamor. Esta es la inquietud, creo que es muy profunda, como somos nosotros las mujeres peligrosas. Es profundo el desencanto con la tierra que nos vio nacer, el desamor, la pasión y es también muy profundo, y eso no nos lo puede quitar por nada y por eso le he cantado en este disco al amor, a la vida y a nuestro futuro.

Oaxaca es un lugar que representa para mí muchas cosas, porque es el lugar de mis sueños, el que me vio nacer, en donde está mi mami, me manda sus whatsapp en mixteco y yo trato de recordar el mixteco y es un lugar mágico, pero también es un lugar oscuro en ocasiones y entonces creo que me ayuda mucho poder cantarle y poder componerle".

Lila Downs adelantó que ofrecerá un concierto el próximo 5 de noviembre en el Auditorio Nacional y que estará acompañada de muchos invitados, sin embargo, no reveló nombres.

