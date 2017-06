Relegan a México de mercado azucarero

Para el presidente de los industriales nacionales del azúcar, Juan Cortina Gallardo, es claro que sus contrapartes de EU querían sacar a México de su mercado.

El martes, los Gobiernos de México y EU informaron los principios de un nuevo pacto azucarero, con el cual el país sólo podrá exportar 30 por ciento de azúcar refinada y el 70 por ciento restante será de cruda. "¿Creen que nos gustó que nos forzaran a esta negociación y nos pusieran esas condiciones? En lo más mínimo. Advirtió que como Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, anunció el Acuerdo con la oposición de su industria, ésta podría demandar ante la Corte de Comercio de su país que el nuevo pacto los daña.

Al margen de la negociación del Acuerdo Azucarero, los industriales mexicanos insistirán en que se investigue la importación de fructosa proveniente de EU. Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), señaló que en el acuerdo no se tuvieron suficientes elementos para negociar y no quieren que vuelva a suceder.

Por esa razón, seguirán impulsando la investigación contra la importación de fructosa proveniente de EU a precios dumping.

"Nosotros como industriales ya entregamos la información que se tenía que entregar y esa investigación va a seguir su curso. Sentimos que es muy importante que se lleve a cabo esta investigación y se lleve a buen fin porque este tema con la industria azucarera americana no ha terminado y no nos pueden volver a agarrar en un plano en donde no tenemos con qué negociar".

Sin embargo, Alberto Santos Boesch, presidente de Ingenios Santos, le pidió a Cortina Gallardo comprobar que sí solicitó una investigación de dumping en contra de la fructosa de EU.

