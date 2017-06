CIUDAD DE MÉXICO.-

Ponen de ejemplo que ellos fueron de los primeros en salir con el cabello pintado de colores, situación que ahora es más común entre los artistas que se dedican a la cantada.

"En un disco salimos con faldita y así de colegialas y poco tiempo después apareció RBD con el mismo look", recuerda Federica Quijano. "No es que hayamos descubierto el hilo negro, simplemente nos arriesgamos. Siento que hoy encajamos mejor. Quiero pensar que lo que propusimos tuvo que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, estábamos un poquito adelantados a nuestra época", agregó Sergio Ortiz.

Además de sentirse más naturales en los tiempos actuales, Daniela Magún, André Quijano, René Ortiz, Federica y Sergio, reconocen que hay algo que sí les da miedo de la modernidad.

"El miedo a las redes sociales. Es un miedo a la inmediatez. Antes tú sacabas una canción y tenías que esperar meses para saber lo que la gente pensaba", refirió Sergio.

"El miedo siempre existe, porque entrar a este mundo de la música, de los millennials, porque todavía arañamos a los millenials, sus gustos son diferentes, sus intereses han cambiado, pero creo que tenemos a nuestro favor la nostalgia", añadió André Quijano.

Es así como lograron conjuntar más de 100 fechas en la gira con OV7 y ahora con el proyecto Únete a la fiesta. Ya encarrilados decidieron presentar el sencillo Por siempre que busca ser una forma de agradecimiento para sus fanáticos y todos aquellos que los han acompañado.

La canción es un agradecimiento de Kabah a sus fans que los han acompañado durante 25 años de carrera e intenta reflejar su hermandad y sus ganas de continuar en la escena musical de México, la cual opinan ha quedado relegada ante propuestas de otras partes del mundo.

Sin embargo, hablar de un disco nuevo es algo diferente, ya que, según ellos, la cuestión de producir un disco completo es más complejo hoy que hace una década.

"Que ahora que estamos un poco de vuelta, sí me preocupa un poco, porque las disqueras le están apostando muy poco a los artistas mexicanos y más a los internacionales y entonces está existiendo un vacío, una carencia mexicana, porque no es por talento sino por falta de apoyo. Que nos apoyamos de redes sociales, pero yo sí lo veo cada vez más complicado... si ahora Kabah quisiera sacar un disco, no, olvídalo, es mucho dinero, y son muchas estrategias para que la gente te vea y te conozca", expuso Quijano. Es así como un disco nuevo parece que será un proyecto a largo plazo, además dicen que ahora están muy cómodos y dejan que las cosas fluyan.

El universal

Famosos festejan con ellos su aniversario

A propósito de los 25 años de trayectoria del grupo Kabah, decenas de artistas que han crecido con música han enviado a través de sus redes sociales videos con sus felicitaciones, entre ellos Eugenio Derbez, Kate del Castillo y Martha Higareda.

En charla con los medios, Daniela, Sergio, René, Federica y André, integrantes de Kabah, agradecieron las felicitaciones y el apoyo en más de dos décadas de hacer música pop para diversas generaciones.

Sobre el éxito que han cosechado, aseguraron que ha sido fruto de su pasión por la música y porque se han guiado por el corazón. "Puede sonar muy trillado y cursi, pero nuestro corazón y latir nos ha llevado a tomar decisiones y esas son las que hoy nos mantienen vigentes", anotó Daniela.

Por su parte, Federica mencionó que además de Eugenio Derbez, Kate del Castillo y Martha Higareda, han recibido las felicitaciones de Enrique Iglesias, Bárbara Mori, Playa Limbo y Café Tacvba, entre otros, cuyos mensajes serán publicados en sus redes próximamente.

Uno de los mensajes que ya circula en sus perfiles de redes es el de Derbez, quien los felicita por sus "25 años de edad". No obstante, aparece su esposa, Alessandra Rosaldo, corrigiendo al también productor pues el grupo celebra 25 años, pero de carrera.

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...