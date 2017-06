Texas sufre primer boicot por ley antiinmigrante SB 4

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), agrupación con unos 15 mil miembros, canceló su convención anual 2018 que se realizaría en Texas y la trasladó a otra entidad, en rechazo a la promulgación de la ley estatal antiinmigrante SB 4. La AILA se convierte así en la primera agrupación nacional en aplicar un "boicot" a Texas, tras la promulgación el pasado 7 de mayo de la Ley SB 4 que, entre otras cosas, autoriza a los policías locales a aplicar leyes de inmigración.

En un comunicado, la asociación informó que su Junta de Gobernadores votó a favor de trasladar su conferencia anual, que se efectuaría el próximo año en la comunidad de Grapevine, Texas, a otra entidad.

La Conferencia Anual AILA se efectúa a lo largo de tres días y medio, y es la mayor reunión anual de abogados de inmigración y profesionales del derecho en EU.

"No es poca cosa cancelar el lugar para una conferencia profesional con más de tres mil asistentes", explicó el presidente de la AILA, William Stock.

"Al final, nuestra Junta decidió que no se podía pedir a los miembros de AILA, y en muchos casos a sus familias, que asistieran a una conferencia en el estado que aprobó la ley SB 4", indicó.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, John Kelly, dijo ayer que aún se desconoce una estimación de cuánto costará construir el muro a lo largo de la frontera con México, dado que no se ha decidido el prototipo o diseño. "No sé cuánto costará, porque no sé cuál (prototipo) vamos a construir", dijo Kelly ayer.

En contra El condado de Pima y la ciudad de Tucson, Arizona, aprobaron: El condado de Pima y la ciudad de Tucson, Arizona, aprobaron: ⇒ Dos resoluciones para repudiar un posible muro en la frontera entre EU y México. ⇒ Construcción a la que calificaron como "símbolo ofensivo".

Punto. La ley prohíbe que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados.

