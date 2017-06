Confirma Cher musical sobre su vida en Broadway

TORREÓN

Luego de que a inicios de este año surgiera el rumor sobre llevar la vida de Cher a un musical de Broadway, la misma cantante lo confirmó en su Twitter.

“Recién colgué (por teléfono) con el escritor y director del musical. Habrá actuación en teatro con actores, bailarines y cantantes. Será en Broadway 2018”, compartió la diva del pop en su red social.

El director del show es Jason Moore, conocido por trabajos como Avenue Q y la cinta Pitch Perfect, ahora su trabajo estará enfocado en la trayectoria de la también actriz de 71 años.

El libreto estará a cargo de Rick Elice (Jersey Boys) abarcando todos los grandes éxitos de la extensa carrera musical de Cher. Además los productores serán Jeffrey Seller y Flody Suarez que han participado en otros musicales como Hamilton.

La intérprete de Believe ha tenido un año muy destacado, pues un día después de cumplir años, celebrándolo con el cierre de su tercer etapa de conciertos en su residencia en The Park Theather del hotel Monte Carlo de Las Vegas, recibió el premio Ícono de MTV, donde sorprendió a todos al lucir dos de sus más famosos vestuarios.

La carrera de Cher comenzó en 1965 con su álbum All I Really Want To Do y desde entonces ha cosechado Hits en cada una de las décadas posteriores hasta la hoy en día.

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a nivel mundial, pues es de las pocas artistas que ha ganado los máximos reconocimientos en la industria de la música, cine y televsión: un Oscar, un Grammy, tres Globos de Oro, un Emmy, Cannes y el ya mencionado por Music Televsion.

Just got off phone w/Writer & Director of musical. There Will performance in THEATRE WITH ACTORS,DANCERS,SINGERS‼️

IT'll ON BROADWAY 2018 — Cher (@cher) 7 de junio de 2017

Just walked Of the musical I SOBBED & LAUGHED,& I WAS PREPARED NOT 2LIKE IT.

AUDIENCE CLAPPED AFTER SONGS,& GAVE IT STANDING OVATION — Cher (@cher) 17 de enero de 2017

Cher tendrá un musical sobre su vida en Broadway. (JOSÉ HERNÁNDEZ)

