Árbitros amenazan de nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Si Héctor González Iñárritu no renuncia a la presidencia de la Comisión de Arbitraje, la Asociación Mexicana de Árbitros pararía, por lo que el inicio del Apertura 2017, programado para el próximo 21 de julio, corre peligro.

"Esperamos su renuncia de un momento a otro", han manifestado fuentes adentro de la AMA, dado que González Iñárritu, "desde hace bastante tiempo no nos representa, nosotros todo lo arreglamos con Decio de María. El paro no es algo tangible, pero no lo podemos descartar todavía".

Cabecillas de la Asociación como Francisco Chacón y José Luis Camargo han decidido, por el momento, no ser tan tajantes al respecto, en tanto que Roberto García y Paul Degadillo han optado por guardar silencio.

"En nuestra convención -a la que Héctor González no acudió- no tocamos el tema", menciona Chacón. "Nuestro comunicado es nuestra última declaración al respecto, simplemente no nos sentimos representados ni apoyados. Nosotros hacemos nuestro trabajo con profesionalismo sin tener contacto con este señor".

José Luis Camargo, árbitro asistente mundialista fue más allá, "Héctor no acudió a la Convención, no sé por qué, estaba invitado, pero nosotros organizamos todo, nos actualizamos, nos preparamos y hasta hicimos premiación", a la cual sí acudió Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"No es que tengamos algo personal con él, es más, para mí es una gran persona, pero todos los hechos que sucedieron en el torneo anterior nos demostraron que no está con nosotros, así que queremos a alguien que conozca el gremio, un ex árbitro".

Detener el inicio del torneo "no está en nuestros planes, no hemos hablado al respecto. La convención hubiera sido el lugar adecuado para hablar del tema, pero el punto no se tocó".

Las diferencias entre Héctor González Iñárritu y los árbitros comenzaron cuando vinieron las agresiones de Enrique Triverio y Pablo Aguilar contra los silbantes Miguel Ángel Flores y Fernando Hernández, respectivamente. La Comisión Disciplinaria decidió castigarlos ocho y 10 partidos, lo que fue una afrenta para los nazarenos que decidieron no pitar la jornada 10, lo que ocasionó que la FMF revirara y castigara por un año a ambos jugadores.

Todo esto ante la indiferencia del presidente de los árbitros, que según los de "negro", los traicionó.

Mas no todos en la AMA están de acuerdo con el nuevo paro, hay quienes saben que si hay una decisión, "ésta no será por consenso, no tomarán en cuenta a todo el gremio, sólo los líderes avisarán y listo. Siempre ha sido así, no es que se nos pida la opinión a todos o votemos", mencionó otro miembro del gremio arbitral, que pidió el anonimato.



Etiquetas:

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...