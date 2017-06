Lagunero con calidad de exportación

TORREÓN, COAH.-

Aunque nació en Kentucky, Estados Unidos, su destino se hallaba en Torreón; motivo por el que al cumplir los dos años de edad llegó a la región.

El actor y presentador lagunero Raúl Adalid creció muy cerca del Bosque Venustiano Carranza. De niño jugaba por la calle Gregorio García, cerca del Hospital Universitario. Con el paso del tiempo se dio cuenta que había una gran necesidad en él, la de ser actor.

Esa pasión lo llevó a Nueva York y a la Ciudad de México, en donde hoy en día radica. Fue la obra El corazón de la materia, dirigida por Luis de Tavira, la que lo trajo de vuelta a la tierra que, según dijo a El Siglo de Tierra, exporta: "Leche y muchos actores".

"Estoy contento de haber venido con el maestro De Tavira, un hombre que ha hecho del quehacer teatral en México toda una enseñanza. Él siempre ha trabajado con actores laguneros desde tiempo atrás, por ejemplo, instruyó a Humberto Zurita", dijo en entrevista.

Luego del éxito que dicho montaje logró en la capital del país, el padre de José María de Tavira y el sacerdote Enrique González Torres decidieron iniciar la gira por provincia en Torreón; algo que alentó bastante a Adalid, encargado de dar vida a cinco personajes en la trama.

"Fue muy interesante que comenzáramos en mi querida Comarca Lagunera, el padre González y Luis De Tavira sienten una gran empatía con La Laguna, tierra que como dicen por ahí, 'exporta leche y muchos actores'. Yo ya había laborado con De Tavira en la exitosísima puesta en escena Los pequeños zorros", manifestó.

Por otro lado, Adalid mencionó que durante el tiempo que lleva radicando en la Ciudad de México ha logrado poco a poco sus objetivos profesionales y también personales, motivado por su esposa Elvira Richards quien goza de un gran prestigio actoral y en la actualidad ella trabaja en la escuela de Patricia Reyes Spíndola.

"Llevo muchos años manteniendo una gran estabilidad dentro de mi gusto como actor teatral que fue lo que me llevó a México inspirado por los montajes que veía de Rogelio Luévano. He seguido mi pasión.

"Siempre he mantenido mi ideal de ser un actor con búsquedas hacia conocerme a mí por medio de personajes. Del teatro surgió la invitación al cine en donde de igual manera me he desarrollado", comunicó.

Raúl anunció que vienen varias películas en las que él figura, una de ellas lleva por nombre La cuarta compañía, misma que se rodó en el penal de Santa Martha Acatitla.

"Es una película tremenda que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Guadalajara. Le dieron 20 nominaciones a los Arieles, esperamos salga victoriosa", dijo.

El artista de igual manera figura en las plataformas digitales. En Netflix se le puede ver en los filmes Un padre no tan padre y Familia Gang, mientras que alista otro proyecto en Blim.

"Al sitio digital de Televisa (Blim) muy pronto llegará la serie Había una vez que mostrará cuentos clásicos de una manera macabra. Me tocó participar en Pinocho, ese capítulo lo grabamos en un conocido barrio de la Ciudad de México", compartió.

Sobre los recientes elecciones en Coahuila, Raúl Adalid dijo que si algo caracteriza a los laguneros es su espíritu de lucha por lo que espera que sea cual sea el resultado los que resulten beneficiados sean todos y cada uno de los habitantes de la entidad.

Se despide de su padre

Para el actor Raúl Adalid no todo fue felicidad el fin de semana. Tras conseguir la aceptación del público local con la obra El corazón de la materia tuvo que enfrentar la muerte de su padre, el reconocido médico Raúl Adalid.

"Fue un hombre que llegó a Torreón, directamente de su especialidad en Estados Unidos, él esperaba hallar trabajo en la Ciudad de México pero le surgió una posibilidad de trabajar en el IMSS de Torreón y aceptó.

"Le gustaba mucho la docencia médica enfocada a la gastroenterología. El fue uno de los doctores que inauguró la Facultad de Medicina y fue maestro hasta 2010. Él era una persona de pensamiento muy humanista por eso se enfocaba más a laborar en el Seguro", explicó.

El fallecido doctor Adalid fue muy querido en la Comarca Lagunera por lo que su hijo aprovechó para agradecerle a los habitantes de la región a través de este medio el cariño que le brindaron a su padre durante décadas.



