Marchan en 'defensa del voto' en Torreón

Con una megaconcentración que posteriormente se convirtió en marcha, miles de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), así como de algunas asociaciones civiles se reunieron la tarde de ayer martes en la explanada de la Plaza Mayor para protestar contra lo que consideran un "robo" del Instituto Estatal de Coahuila en las elecciones del pasado 4 de junio a favor del PRI.

Organizadores del evento calculaban una afluencia de más de 20 mil personas que acudieron al evento.

Al contrario de otros eventos oficiales realizados en dicha explanada, en esta ocasión no se observaron elementos de ninguna corporación policial, ni de Protección Civil de Torreón y Estatal para resguardar a la ciudadanía, únicamente se contó con el apoyo de agentes de Vialidad.

En el centro de la explanada de la Plaza Mayor, se colocó un templete desde donde varios oradores enviaron sus mensajes, donde el discurso principal fue de solidaridad a Guillermo Anaya, "Gobernador de Coahuila" y defenderemos el voto de los coahuilenses que eligieron la alternancia.

Mujeres, hombres y jóvenes llegaron a la explanada portando pancartas con leyendas como "Memo es nuestro gober. #IEC vendido $$$", "Defendamos Coahuila", "Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno", "No a la corrupción en el conteo de nuestros votos", "IEC honestidad y justicia para un mejor futuro". "Venimos por convicción no somos acarreados".

El alcalde electo Jorge Zermeño Infante, subió al templete y agradeció al pueblo de Torreón y de las comunidades aledañas por su participación, entrega y civismo, "si pudimos a pesar de las trampas, a pesar de todas las trapacerías que intentó el PRI, este mal gobierno de los Moreira aquí en Torreón, demostramos que aquí hay hombres y mujeres libres, que amamos la libertad, vamos a estar aquí en esta casa que será la casa del pueblo, vamos por un Torreón seguro, con obras de calidad, con respeto a la dignidad de toda la gente".

Señaló que "no más gobiernos corruptos, no más programas manipuladores, los programas sociales de aquí en adelante se llamarán 'Libertad', porque no le van a deber a ningún candidato, gobierno y menos a ningún partido, las necesidades, los apoyos sociales que son para la gente que necesita. Llegó la hora de Torreón, de una ciudad con oportunidades".

Por último, dijo que se unía a la indignación de la gente ya que nos quieren "robar" en Coahuila la elección, pero "no nos vamos a dejar y lucharemos". Posteriormente los asistentes quemaron una piñata con la figura del priista Miguel Riquelme junto a unas cajas de despensas que estuvieron dando para comprar el voto. Al final los asistentes entonaron el Himno Nacional.

El contingente inició una marcha por la avenida Matamoros rumbo a la Alameda Zaragoza donde se fueron uniendo más personas.

Javier Quintero, de Donadores Laguna, denunció que momentos antes había recibido amenazas del Gobierno del Estado para que desistiera en participar en la concentración y marcha, sin embargo, dijo no tener miedo.

Mientras la gente marchaba gritaban consignas como "Fuera Riquelme y sus lideresas del PRI", "Fuera los Moreira", Fuera Riquelme", "Fuera el PRI", "Fuera las ratas del PRI en Coahuila".

Pagan a ‘medias’

Miembros del PRD y excandidatos de este partido, denunciaron el pago incompleto que recibieron las personas que fungieron como representantes de casilla durante la jornada electoral del pasado domingo 4 de junio.

Fueron 819 representantes, de los cuales estiman que el 70 por ciento no ha cobrado la totalidad del recurso prometido.

María Elizbeth Estrada, dirigente de la Central Campesina Cardenista, acusó a Mary Telma Guajardo excandidata del PRD a la gubernatura y Oscar Amezcua de Finanzas del partido, de no hacer el pago completo a quienes estuvieron más de 12 horas vigilando el proceso.

“No les pagan a nuestros representantes generales, no les están respetando el pago de sus casilleros, ustedes saben que la jornada fue difícil, después de ellas 6 de la tarde no duró 2 horas por el conteo, la mayoría de nuestros casilleros estuvieron hasta las 12 y media de la noche, la gran mayoría”.

El PRD había prometido 500 pesos, sin embargo hasta ayer sólo les habían entregado 250.



Unidad. Miles de personas acudieron al llamado. (FERNANDO COMPEÁN)

Protesta. Queman piñata. (FERNANDO COMPEÁN)

