Verdades y Rumores

En el recuento de los daños del encontronazo de trenes que fue la elección del domingo pasado, uno de los actores más afectados resultó ser el árbitro, que como partido llanero de futbol, nomás no ha dado una. De hecho, hay quienes creen con harta convicción que gran parte de las dudas, sospechas y reclamos que hay sobre el proceso han sido propiciadas por el propio Instituto Electoral de Coahuila. Y usted juzgue si no. Para empezar, el árbitro ni pío dijo cuando los dos candidatos punteros salieron con encuestas en mano casi a la misma hora a decir que ellos habían sido los ganadores de la jornada, a pesar de que aún había gente formada afuera de las casillas. (Por cierto, a propósito de las encuestas, algunos subagentes han sugerido que los partidos exijan la devolución del dinero que pagaron...)

(Ya que a la luz del resultado de infarto es muy acertado decir que todas fallaron dado el amplio margen de ventaja que les daban a cada uno de sus clientes). Luego, aunque el IEC había avisado que tendría el conteo rápido a las 12 de la noche, no fue sino hasta dos horas después que soltaron la medición, pero incompleta y con datos que por el cruce de mínimos y máximos no podían dar una tendencia concluyente o, cuando menos, clara. Para acabarla de amolar, el PREP cerró por la mañana del lunes con un resultado que contradecía al del conteo rápido y también incompleto, cuando faltaban todavía el 28 % de las casillas por contabilizar. Después de la guerra de cifras y declaraciones entre los anayistas y riquelmistas, al IEC no le quedó de otra que salir a decir que con los datos disponibles hasta el momento, nadie podía declararse ganador. Pero Guillermo Anaya y Miguel Riquelme ya traían vuelo y siguieron afirmando que los dos resultaron victoriosos según sus actas, con la diferencia de que el panista acusa de que le están “robando su triunfo” y el priista pidiendo a su rival que se espere al cómputo distrital. Y como para confirmar lo poco que les importan a estas alturas las llamadas a misa del IEC, ayer a mediodía se dieron un “agarrón” en un programa de radio de la Ciudad de México en donde se dijeron de todo y Riquelme le lanzó un reto a Anaya: publicar las actas que cada uno tiene en su poder y en las que basan su supuesto triunfo. Por si fuera poco, la presidenta del IEC, Gabriela de León, convocó a una rueda de prensa el lunes en la que más que despejar las dudas, confundió más al respetable por la poca información que tenía a la mano y, para redondear el cuadro, se molestó con la Incómoda Prensa que le hizo preguntas ídem, pero necesarias para entender el rompecabezas de la elección más compleja de la historia de Coahuila. Al final queda la sensación de que el árbitro no ha estado a la altura del partido que se está jugando y eso no beneficia ni a uno ni a otro equipo, puesto que el que quede como perdedor oficial dirá que hubo chanchullo (lo que tendría que demostrar), y el que salga vencedor tendrá que cargar la losa de la duda del resultado. Vaya lío.

**********************************************************

Dicen los subagentes disfrazados de matracas azules que quien anda azuzando a los anayistas para que armen el mayor lío posible en la elección de Coahuila es el mismísimo Ricardo Anaya, pastor nacional del PAN, quien dicen se está jugando todo en la entidad. Y es que el Joven Maravilla ya siente cada vez más fuerte la presión dentro de su partido sobre todo de quienes aspiran a ser candidatos presidenciales blanquiazules para 2018. Como usted sabrá, enterado lector, dentro del PAN hay tres suspirantes fuertes a la grande: Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y el propio Ricardo. Los dos primeros quieren que el segundo defina ya si quiere contender o no, y en caso de que sea sí, que deje el cargo de dirigente nacional, el cual ha aprovechado para hacerse promoción, aunque él lo niega. Incluso, la propia Zavala ya dijo que quiere que cuanto antes se defina la candidatura y, además, soltó varios dardos emponzoñados a Anaya acusándolo de ser el responsable de la debacle panista en el Edomex, en donde la candidata Josefina de estar peleando el primer lugar se fue hasta el cuarto en la elección. Es por eso que al jefe blanquiazul le importa tanto el resultado de Coahuila, y dicen que si no le favorece a su partido, como todo parece indicar, está dispuesto a echar toda la carne al asador para que se anule la elección y se repita. El Joven Maravilla ha dicho que la democracia del país pasa por Coahuila, lo cual se traduce, según los agudos observadores, en que más bien es su futuro el que depende de esta entidad.

**********************************************************

Ha llamado harto la atención de propios y extraños que aquellos que se mostraron renuentes a unirse en bloque durante la campaña para derrotar al priismo moreirista, hoy que éste lleva la ventaja, al menos en el PREP, ahora sí se juntaron en un frente común contra el candidato Miguel Riquelme, que ya está festejando porque “ya se vio” en la silla máxima del Palacio Rosa. Y es así que se han visto imágenes inauditas de don Memo respaldado por Armando Guadiana, de Morena y el independiente Javier Guerrero, a quienes ya se sumaron José Ángel Pérez, del PT, y el otro independiente, Lucho Salinas. Sí, los mismos que además de tirarse tierra en la campaña, se dieron con todo en los debates entre golpe y golpe que soltaban al candidato priista. El caso que más cuchicheos provoca es el de don Armando, seguidor del candidato eterno, Andrés Manuel López Obrador, quien, como usted sabrá sostiene el discurso de que la mafia en el poder la conforman el PRI y el PAN, discurso que se cansó de repetir el empresario minero y taurino. No ha faltado las lenguas viperinas que dicen que a lo mejor el hecho de que Morena se haya sumado a la causa del panista Anaya se debe a la asesoría que el Peje le pudiera dar en eso de armar escándalo para exigir la anulación de las elecciones, cosa en la que tiene mucha experiencia, sobre todo por el proceso de 2006, cuando fue derrotado por el panista Felipe Calderón. Vueltas que da la vida. En el caso de Guerrero, dicen que su presencia en el bloque se debe a una intención de tratar de acallar las severas críticas que han surgido de un sector del panismo que lo responsabiliza de la eventual derrota de don Memo por no haber querido sumarse a tiempo a su campaña. En este escenario tan revuelto, no vaya a ser que también quiera pegarse a las protestas el Profe Humberto Moreira, ya que en unos audios que están circulando en las redes acusa que “le robaron la elección” a su partido, el Joven, y que todo el proceso es un fraude porque es casi un hecho que no alcance la votación mínima que requiere para lograr la ansiada diputación local con fuero incluido. Los reclamos del exgober no dejan de causar sonrisas entre los maliciosos, quienes dicen que tal parece que ahora sí al gran bailarín, se lo bailaron.

**********************************************************

Los que todavía no se reponen del baile que les dio el PAN son los priistas de Torreón, sobre todo los candidatos a diputados locales que estaban muy confiados de salir victoriosos incluso con el resultado adverso previsible en la elección para la alcaldía que ganó con holgura Jorge Zermeño. Y es que, de acuerdo con los resultados preliminares, los cuatro distritos de Torreón fueron ganados por los blanquiazules, incluso en aquellos en donde iban operadores estrellas del tricolor, como Rigo Fuentes y Mario Cepeda, quienes -dicen- no dan crédito a lo ocurrido. El más sorprendido con el resultado desfavorable es Román Alberto Cepeda, de quien se dice que no entiende cómo fue que su rival, la panista Blanca Eppen, le ganó si prácticamente no hizo campaña, ni siquiera en su colonia. Los subagentes disfrazados de alquimistas nos cuentan que parte de la derrota se debe entender por el famoso efecto Zermeño y también como un castigo al PRI, que ha gobernado los dos últimos cuatrienios. No obstante, aseguran que hubo un tercer factor y quizás hasta un cuarto, que tiene que ver con las fallas en la estructura tricolor que fueron bien aprovechadas por los panistas aplicando como buenos alumnos viejas tácticas priistas como la cooptación de lideresas. Algo así como una sopa de su propio chocolate. Sobre esto quien deberá rendir cuentas es Shamir Fernández, diputado notario y jefazo municipal del PRI, quien por lo visto no hizo su chamba. Otra de las derrotadas fue Luly Quintero, de quien se cuenta que apenas conoció el resultado adverso, llamó a su amiga, la primera dama coahuilense, Carolina Viggiano, para que la respaldara para que entrara por una plurinominal haciendo los ajustes necesarios, si no es ahora, el próximo año. Vamos a ver si los otros liderazgos femeninos priistas que sí sudan la gota gorda lo permiten. El último factor, aunque usted no lo crea, lo dicen los más mal pensados de todos, es que los líderes tradicionales don Rigo y don Mario, pues en exceso de confianza y asegurando que el efecto “Cuquis” le pesaría nuevamente a don Zermeño, se guardaron parte de la campaña para sus gastos personales. No vaya usted a ser malpensado.

**********************************************************

Nuestros subagentes saltillenses nos reportan que entre las preocupaciones principales de Miguel Riquelme está, además de defender legalmente el triunfo que casi tiene en la bolsa y la posibilidad de enfrentarse a un congreso opositor, la de colocar a todos los priistas torreonenses que desde ayer le han estado mandando mensajes de texto o le han llamado para recordarle que ahí están y que esperan el llamado para integrarse a su gobierno. Y es que, según cuentan, son tantos los que están levantando la mano acá en La Laguna que de plano don Miguel optó por filtrar todos los mensajes y llamadas con su asistente para que sólo le pasara las estrictamente urgentes en estos momentos de definiciones. Y es que, según cuentan, muchos de los priistas torreonenses encendieron la alerta cuando escucharon de su propio líder decir que ahora Saltillo sería el consentido, luego de la derrota tricolor en la Perla de La Laguna, y como que sintieron que los capitalinos les iban a dar un agandalle con los cargos en los que ya se soñaban despachando. Lo cierto es que con el buen resultado de la Urbe de Adobe y el mal resultado de su tierra, Riquelme tendría que hacer varias concesiones a los saltillenses, claro, si todo el proceso al final le favorece, como parece que va a ser.

