Reanudan exhumaciones en Acuña; señalan retraso

Durante la mañana de este martes se reanudaron las exhumaciones para lograr la identificación de personas fallecidas y no identificadas que permanecen sepultadas en fosas comunes en diferentes panteones de la entidad. La segunda etapa se realizará en Ciudad Acuña, pero no ha iniciado porque no se ha pagado a las personas que realizarán la excavación.

Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, presidenta de la asociación Grupo Vida, de Torreón, dio a conocer el retraso que ha tenido el equipo multidisciplinario para iniciar con esta segunda etapa de exhumaciones que implementan de forma conjunta tres colectivos y asociaciones de familias de personas desaparecidas de Coahuila, con autoridades estatales. En esta búsqueda no participa la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras.

En Ciudad Acuña se contempla la exhumación de cinco cuerpos en el Panteón Jardines Amistad Eterna, donde será necesario trabajar durante varios días, dado el procedimiento que debe realizarse.

Cabe recordar que el pasado 17 de abril del año en curso, iniciaron exhumaciones en la región norte de Coahuila, particularmente en los municipios de Acuña y Piedras Negras, donde se exhumaron en total cuatro cuerpos, uno en Ciudad Acuña y tres en Piedras Negras.



