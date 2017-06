Se terminaron los privilegios: Zermeño

APUESTA POR RACIONALIZAR EL GASTO PúBLICO

El siglo de torreón

Jorge Zermeño Infante, virtual alcalde de Torreón, dijo que se terminaron los "moches", "aviadores" y privilegios para los funcionarios, y que su gobierno racionalizará el gasto.

Aseguró que tendrá una presidencia de "puertas abiertas" para que el ciudadano acuda, critique, vigile y participe en la construcción de la ciudad que todos quieren.

"No seré un alcalde que se ande escondiendo de nadie, no seré un alcalde que ande con guaruras, yo soy igual que cualquiera de ustedes, yo quiero seguridad para mi familia igual que para la tuya, no tendrán un alcalde con privilegios", manifestó.

Dijo que habrá racionalidad en el gasto público, por lo que se dejará de pagar celulares y de invertir en vehículos para los funcionarios, sino únicamente el transporte que requiera la presidencia municipal.

"No vamos a tener 'aviadores', no vamos a hacer pagos que no se justifiquen, no habrá 'moches' para llevar a cabo obras, cualquiera que quiera concursar en un proyecto de obra pública será mediante licitaciones públicas, habrá piso parejo, habrá un padrón de proveedores donde los que ofrezcan mejores condiciones de calidad, servicio y precio serán los que tengan el favor de la presidencia municipal", expresó.

Zermeño consideró que la sociedad debe estar contenta por la alta participación ciudadana y aseguró que su gobierno será para todos, sin distingo de partidos políticos, credos, sociales, religiosos, de preferencias.

"Mi compromiso es gobernar sin criterios facciosos, aquí no tendrá preferencia la gente de mi partido", expuso.

El excandidato del PAN a la alcaldía dijo que aún no define a quienes formarán parte de su gobierno como funcionarios, sin embargo aseguró que buscará gente honesta que trabaje por Torreón.

"Buscaremos perfiles de gente honesta, conocedora, que pueda dar buenos resultados", dijo.

Zermeño agradeció a los miles de ciudadanos que acudieron a votar, que rebasaron la última estadística de participación, con niveles del 60 y 70 por ciento.

"Mi compromiso es trabajar, no fallarle a la gente, tener un gobierno incluyente, de participación ciudadana, para que podamos lograr un Torreón más moderno, con obras de calidad, con mejores condiciones para que haya más empleo", indicó.

El panista dijo que en la elección hubo un mal comportamiento de la autoridad electoral, faltó capacitación a funcionarios de casilla, la apertura tardía de las casillas, la lentitud en el llenado de las actas, trabas que dificultan el proceso electoral pero aún así, se logró el triunfo de su candidatura.

Aunque su gestión será solamente de un año, Zermeño dijo que buscará reactivar toda la administración, comenzando por la Policía Municipal, que se capacite, que tenga un mejor sueldo y esté equipada, pero también revisar áreas como el Simas, pues uno de los principales reclamos es la falta de agua, además de la pavimentación, que será prioridad en las inversiones que se realicen.

El siglo de torreón / Erick Sotomayor

Cambios. Jorge Zermeño, virtual ganador de la presidencia municipal de Torreón, dijo que su gobierno no tendrá distingos de partidos políticos, credos, religión ni preferencias.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...