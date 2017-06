Niega Guillermo Padrés conocer a narcotraficantes

CIUDAD DE MÉXICO.-

El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías rechazó tener vínculos con el narcotraficante Gualberto Gastélum López, detenido en junio de 2015 en Hermosillo y quien confesó ser enlace del Cártel de Sinaloa con las autoridades de ese estado.

De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/SON/HER/-I/273/2015, el 30 de junio de 2015, Gastélum declaró a la Procuraduría General de la República (PGR) que tuvo un vínculo de amistad directa con Padrés, de quien recibió protección para traficar con droga.

Se publicó el pasado 30 de mayo que la PGR investiga al exgobernador panista por estas declaraciones.

En su declaración, Gastélum también dijo que financió la campaña de Padrés a la gubernatura en 2008 y 2009.

"Niego categóricamente cualquier relación con personas dedicadas al narcotráfico. No he permitido ni permitiré que el narcotráfico me 'salpique', no conozco al supuesto narcotraficante al que refiere la nota", anotó el panista en una carta enviada a Reforma desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra preso.

En su misiva afirma que la detención del narcotraficante ocurrió durante un operativo iniciado y coordinado por fuerzas estatales de su gobierno.

En su declaración, el narcotraficante aseguró que dio a Padrés 40 millones de pesos para terminar la construcción del Nuevo Estadio de Beisbol de Sonora.

A cambio de esos apoyos al gobernador, Gastélum dijo haber recibido un terreno de 29 hectáreas.

"Es falso y ridículo que el estadio de Sonora haya sido pagado con dinero proveniente del narcotráfico", manifestó Padrés, acusado por lavado y defraudación fiscal.

El panista exigió además a las autoridades que liberen a su hijo Guillermo Padrés Dagnino y que le permitan defenderse "como a un ciudadano más".



Petición. Guillermo Padrés (foto), exgobernador de Sonora, exigió a las autoridades que liberen a su hijo.

