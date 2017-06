LONDRES, INGLATERRA.-

Grandes invitados y mensajes de amor y paz reinaron en el concierto benéfico por las víctimas del atentado en Mánchester

A Justin Bieber se le cortó la voz. No fue el único. En un acto de valentía, él, otros 15 artistas y 50 mil personas se reunieron en Mánchester para cantar, pedir amor y enviar un mensaje de unión y fuerza ante los atentados terroristas que han sucedido, particularmente, en Reino Unido.

La reunión musical realizada ayer domingo fue en beneficio de las víctimas del atentado del 22 de mayo en la Arena de Mánchester, tras el concierto de Ariana Grande, en donde 22 personas murieron, entre ellos jóvenes y niños. Para los asistentes era momento de ser valientes y más cuando 12 horas antes otros atentados terroristas habían ocurrido en el territorio de la monarquía más longeva.

"No tengamos miedo", "mantengámonos fuertes", "elijamos siempre el amor", "honremos a nuestros niños", son algunas de las frases que músicos y cantantes dijeron al subir al escenario en el corazón de Mánchester.

La ciudad que disfruta más de los partidos de futbol y las cervezas frías para entregarse a la pasión del deporte enfrentó la semana pasada uno de sus momentos más oscuros, producto de la violencia.

Contra eso, los invitados agradecieron a Ariana Grande por la invitación a la reunión de paz y música. La anfitriona decidió seguir adelante con el show que nació de su necesidad de mantenerse en pie y no dejar que la tragedia pasara desapercibida.

"Ayer (sábado) por la noche esta nación fue desafiada y todos se han cuestionado, y tenía que tomar una decisión si venía aquí esta noche", dijo Scooter Braun, mánager de Grande, a los asistentes. "Y esto es tan hermoso, ustedes tomaron esa decisión. Y al hacerlo, no dejaron que el miedo fuera más. Dijeron: 'No, somos Mánchester, y el mundo está mirando'".

Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Black Eyed Peas, Imogen Heap, Mac Miller, Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay y Liam Gallager fueron los que acudieron a la cita.

El día soleado reunió a muchos jóvenes, algunos de ellos acompañados por sus padres, quienes también corearon los temas de los artistas y aplaudieron los discursos de apoyo.

Fue Justin Bieber quien logró hacer llorar a sus fans e incluso él mismo fue incapaz de contener una que otra lágrima mientras un nudo se hacía en su voz. Sin embargo, aquello no impidió que dijera lo que sentía: "Pelea el mal con el bien, pelea el mal con amor, nunca pelees el mal con el mal", dijo al inicio de su parte acústica. Interpretó Cold Water y Love yourself. Antes de dejar el escenario declaró: "No voy a dejar ir la esperanza, no voy a dejar ir el amor, no voy a dejar ir a Dios".

Otro momento emotivo fue cuando el coro de la escuela Parrs Wood subió al escenario y una pequeña vocalista no pudo seguir con la canción en dueto con Ariana Grande. Las lágrimas de la niña provocaron lo mismo en el público. La transmisión en vivo a través de redes sociales registró en un punto más de 700 mil personas conectadas al mismo tiempo para ver el concierto.

Katy Perry apareció de blanco en el escenario y mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, ella hizo la señal de amor y paz con su mano.

"Estamos aquí para esparcir el amor. No es fácil escoger el amor y más en estos momentos tan difíciles, pero el amor conquista el miedo", dijo la cantante para dar paso a sus canciones en versión acústica.

Aquellos sensibles momentos eran escuchados y registrados por los miles de teléfonos que estaban ahí. Mientras que en la parte más lejana del escenario un policía inglés jugaba a dar vueltas con un grupo de niños que brincaban alegremente.

A través de varios videos mensajes, famosos como Paul McCartney, Demi Lovato, Camila Cabello y Kings of Leon, entre otros mandaron su mensaje de apoyo a la comunidad inglesa. Ariana Grande además de cantar sus propios éxitos compartió el escenario a dueto con Miley Cyrus, Coldplay y Black Eyed Peas. La cantante agradeció el apoyo y reiteró su amor no sólo por sus fans, sino por todos.

"Muchas gracias por estar conmigo. La unidad y el amor es la medicina que el mundo necesita, estoy segura de eso". — Ariana Grande, cantante

