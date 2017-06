EL SIGLO DE TORREÓN

Aunque llegaron indecisos a las urnas, Jefferson López y Anuar Hernández votaron ayer por primera vez en Coahuila, para elegir a quien gobernará en el Estado durante los próximos seis años. También acudieron para emitir su sufragio por uno de los candidatos a la alcaldía de Torreón y por los aspirantes a diputados locales.

Ambos, sufragaron en la casilla de la sección 1388 que corresponde al Distrito Electoral Local 11, y que se instaló en la colonia Torreón Residencial.

El primero en votar fue Jefferson, quien es estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) y que acudió a las urnas minutos después de la mañana.

"Hasta ayer (antier), tenía cierta duda de por quién iba a poder votar por la gubernatura, la verdad es que no llegué convencido a estas elecciones, no pasó nada, no me conquistaron. De la alcaldía y de diputado local siempre estuve seguro, ellos sí me convencieron", manifestó.

A quienes serán los nuevos gobernantes en esta entidad, les pide más oportunidades de empleo para los jóvenes que egresan de las universidades. También becas para realizar movilidad estudiantil y tarifas accesibles en el transporte público.

"Queremos un empleo bien pagado, que nos alcance el dinero para nuestro camión, para nuestro transporte diario, queremos modernidad en ellos porque uno se sube y recibe insultos", expresó.

Visiblemente emocionado, el joven dijo que "esta es la primera vez que yo voto, fue una decisión algo difícil porque me interesa lo que está pasando con mi estado, pero estoy convencido de que aquí en las urnas, está nuestro futuro".

Anuar, es alumno de la Preparatoria Luzac de Torreón y cursa su último semestre. Ayer, votó después de la una de la tarde y visiblemente emocionado, expresó que el voto, "es la voz de los jóvenes que queremos un cambio para Coahuila".

El estudiante, dice que muchos jóvenes han perdido la credibilidad en la clase política y que nunca se imaginó que la primera vez que votaría, "sería de esta manera, sin estar convencido al cien por ciento". "Sin embargo, creo que se debe lograr la participación ciudadana para tener un país más democrático".

Hasta el mediodía de ayer domingo, en algunas casillas instaladas al suroriente de Torreón, se registró una gran cantidad de jóvenes votantes.

El siglo de Torreón / Angélica Sandoval

Polémica por lápices

El uso de lápices indelebles en la elección que se vivió en Coahuila, despertó la inquietud de los votantes, pese a que este nuevo artículo se viene utilizando desde las elecciones federales del 2012 en la que se renovó la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Senado.

Karina Hernández, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 05 del INE con sede en Torreón explicó que desde ese año se dejó de utilizar el crayón para cambiarlo por un lápiz indeleble.

Explicó que uno de los argumentos, fue que varios votos se anularon a causa de su uso.

"Lo que pasa es que se dejó de usar el crayón desde hace tiempo porque con el calor al momento de doblar la boleto se traspasaba la tinta a otro recuadro y dejaba mucho la incertidumbre, la duda para quién era el voto, o había dos marcas y se anulaba, venía el tache normal y venía otra marca por el manchón", explicó.

En la jornada se permitió el uso de plumas si es que el elector tenía dudas sobre el lápiz, que de acuerdo a la funcionaria, se realizaron pruebas para comprobar su seguridad. (GPE. MIRANDA).

Sufragio. Anuar tiene 18 años de edad y ayer, emitió su voto en la colonia Torreón Residencial.

