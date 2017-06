'Me voy cuando el Papa lo diga'

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

"Me voy a ir como arzobispo el día que el Papa me lo diga. Él fue quien me nombró arzobispo de México, y el día que me diga que ya llega otro en mi lugar, ese día me voy muy contento y muy alegre", expresó el cardenal Norberto Rivera Carrera.

Al presidir la misa en la Catedral Metropolitana, el prelado habló sobre su renuncia, dijo que hasta que el papa Francisco decida cuándo se tiene que ir, lo hará, y exhortó a los feligreses a seguir acudiendo todos los domingos a misa de 12.



En misa. NorbertoRivera habló sobre su renuncia.

Etiquetas: norberto rivera carrera

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...