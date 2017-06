PRI y PAN se declaran ganadores en Coahuila

TORREÓN, COAH.-

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional, en Coahuila, ofrecieron esta tarde conferencias de prensa desde sus instalaciones, a minutos de cerrar todas las casillas.

Tanto Miguel Riquelme como Guillermo Anaya se declararon ganadores, basándose en encuestas realizadas durante la jornada.

Riquelme 'canta' victoria

'Canta' ventaja Miguel Riquelme, candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, en el proceso electoral. Señala que cuatro “prestigiadas” encuestadoras GAUSSC, VOTIA, SIDEMOVI y Berumen, con una diferencia de entre ocho y diez puntos.

Dijo en conferencia de prensa que no se hubiera atrevido a salir si no viera la tendencia “muy clara” en cuanto a los resultados de este proceso.

No obstante, esperará hasta alrededor de las 10 de la noche, una vez que se realice el conteo rápido y empiece a arrojar números el PREP cuando ya pueda dar mayor información al respecto, incluso en lo relacionado con la organización de los festejos.

Acompañado de la dirigente del CDE del PRI, Verónica Martínez, y su coordinador de campaña José María Fraustro Siller, Miguel Riquelme informó que se tiene un estimado de que se logró una participación ciudadana superior al 55 por cierto. “Ganaron los coahuilenses”.

Dijo que nunca había visto en la historia de una elección que tantas empresas encuestadoras participaran y coincidieran en cuanto a la puntuación de diferencia. A pregunta de que el PAN también se declaró ganador, declaró: “pues nada más a ver ellos qué empresas traen, yo tengo varios años operando elecciones y no me hubiera atrevido a salir si no me fueran favorables”.

Menciona que los resultados que tiene hasta ahora son de acuerdo a los monitoreos que se hicieron en varias regiones como Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras. Los números más actualizados se darán alrededor de las 22:00 horas que será cuando, aseguró el candidato, dará un mensaje a los coahuilenses.

Con respecto a las presidencias municipales, en el caso de Torreón, expresó que hasta las 18:00 horas, el candidato priista iba seis puntos arriba de su oponente del PAN.

Anaya asegura ventaja

Nueve minutos después del cierre de casillas, el candidato panista a la gubernatura, Guillermo Anaya, se declaró ganador al asegurar que tiene una ventaja de siete puntos porcentuales.

Fue a las 6:09 horas que Anaya emitió un mensaje en la sede estatal del Partido Acción Nacional (PAN) acompañado del líder Bernardo González.

“Hemos ganado”, dijo Anaya en un breve discurso.

El candidato indicó que la información proviene de cuatro encuestas realizadas por las empresas Massive Callar, Parametría, Control de Estudios Socioeconómicos de México y Arcop.

Anaya pidió a la ciudadanía que “ayude al conteo de votos para que no haya fraude".

