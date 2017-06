Intimida presidente municipal del PAN a periodista; 'pongan lo que quieran', dice

TORREÓN, COAH.-

"Pongan lo que quieran, no me importa", dijo Alberto Rosales Arcaute presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) con relación a los hechos en que intimidó al video-periodista Iván Corpus Lozoya cuando tomada aspectos de las oficinas del partido.

Rosales Arcaute jaloneó al periodista de El Siglo de Torreón con el fin de ver sus acreditaciones para la cobertura del proceso electoral en proceso este día 4 de junio ya que dice: "Es que yo no lo conozco y en la mañana nos sucedió un incidente”, declaró.

Iván Corpus Lozoya grababa aspectos generales de las instalaciones del PAN ubicadas en la calle Comonfort entre las avenidas Juárez e Hidalgo, cuando Rosales Arcaute salió del inmueble y se quedó en la banqueta.

De acuerdo con la versión del periodista, “yo fui a su encuentro y en vez de recibir por lo menos un “Buenos Días” me recibió con una actitud violenta y el cuestionamiento de “quién eres”, sin reparar en que para el desempeño de la cobertura informativa porto varios gafetes, videocámara, micrófono y teléfonos celulares".

Iván Corpus expresa que la reacción violenta del panista se dio cuando lo jaloneó del brazo para verle sus acreditaciones, lo que lo hizo ponerse a la defensiva para evitar que se los fuera a arrebatar, "tomando en cuenta su mala actitud".

Según el panista "estamos muy tensionados, yo debería estar haciendo mi trabajo que es cuidar la elección... si me están pidiendo una explicación, pongan lo que quieran, no me importa".



Los hechos ocurrieron cuando Corpus grababa aspectos generales de las instalaciones del PAN. (FERNANDO COMPEÁN)

