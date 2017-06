Una apuesta a la ciencia

YOHAN URIBE

El Siglo de Torreón

Bajo el sello de la editorial El Chamuco, el periodista lagunero Quitzé Fernández, rememora los hallazgos paleontológicos en Coahuila, desde la región sureste, carbonífera y La Laguna, en su más reciente libro "La mujer que encontró dinosaurios en su casa. Y otras historias cretácicas sin mar y fantásticas".

Un libro que surge a partir de un reportaje que hace cuatro años, durante su experiencia como editor de sección policiaca, se daba a la tarea de escribir, en sus tiempos libres, dos o tres reportajes al año que escaparan del tema de la violencia.

"En una ocasión, yo que soy de La Laguna, me empecé a dar cuenta que en la región sureste abundaban restos de dinosaurios y no estaban tan lejanos como pensaríamos. Podían estar a diez metros de donde vives, en tu patio; y me puse a buscar historias", explicó el periodista lagunero.

Escuchó de boca de su editora que la mamá de un amigo de ella, tenía restos de un dinosaurio en su casa y quería venderlos. La imaginación del reportero hizo lo suyo, fue un detonante para buscar ese tipo de historias.

"Hay un grupo reducido de buscadores de dinosaurios que han sido fundamentales para la historia de la ciencia, pero que son aficionados, yo me empece a contactar con ellos hasta lograr publicar mi primer texto y para mi sorpresa obtuve el primer lugar del premio de periodismo científico del Conacyt, ese premio para un reportero de nota roja, fue algo impensable".

El libro cuenta con una serie de ilustraciones a cargo de otro lagunero, Daniel Galindo, amigo del periodista. Lo que en un inicio se pensó que iba a ser un libro infantil, se vislumbro sólo como una edición para todo tipo de público, porque como dice el mismo autor, el sólo hecho de hablar de dinosaurios emociona a todos.

El libro estará disponible en librerías del país, y será presentado en ferias del libro de Yucatán, Veracruz y la FIL de Guadalajara, entre otras. "Creo que con este tipo de trabajos uno entiende que hay que escribir más periodismo científico, en los dos último años sólo he escrito sobre dinosaurios, pero ahora que cierro este capitulo con la publicación del libro, creo que seguiré buscando esas historias asombrosas".

Quitzé, es también coautor de un proyecto web de difusión de la ciencia, ammonite.com donde se escriben historias sobre ciencia, ilustradas y en ocasiones con producción radiofónica.

