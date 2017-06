Fergie dice adiós a BEP

ARCHIVO

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante, rapera y actriz estadounidense Fergie dejó de formar parte de The Black Eyed Peas, agrupación de la que fue integrante durante 15 años. Su talento vocal y su belleza se ganaron un lugar muy especial en la banda formada por Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap.

Fergie se unió a Black Eyed Peas en 2003, año en que la agrupación grabó su tercer disco titulado Elephunk, con éxitos mundiales como Where is The Love?, Shut up, Hey Mama y Let's get it Started.

Tras el éxito de Elephunk llegó Monkey Business, donde la banda contó con la participación del célebre padrino del soul James Brown y la banda volvió a los primeros puestos con éxitos como Don't Phunk With my Heart, Pump it, Don't Lie y My Humps. En 2006, Fergie anunció que comenzaría su carrera en solitario, así como los demás integrantes de la banda, pero sin abandonar Black Eyed Peas.

Aunque las versiones de una posible desintegración se hicieron presentes, en 2009 sacaron The E.N.D. de donde se desprende su súper éxito Boom Boom Pow, tema que encabezó la lista Billboard Hot 100, consiguiendo el primer número uno del grupo en Estados Unidos, manteniéndose por 12 semanas consecutivas en esa posición.

La historia de Fergie en Black Eyed Peas es una historia de éxito y triunfo que se combinó con los elogios que la estadounidense siempre recibió por su belleza y su forma de bailar.

Fergie ha colaborado con artistas de diversos géneros, tales como el rapero Nelly, el distinguido DJ electro David Guetta, la viuda del reggae, Rita Marley, el legendario guitarrista Slash, así como el fallecido Rey del Pop, Michael Jackson.

En solitario, la cantante de 42 años ha grabado dos álbumes: The Dutchessn, en 2006 y Double Dutches, lanzado este año y ha participado en películas como Poseidón, en 2006.

Amenizan la Liga de Campeones

El popular grupo de hip-hop estadounidense The Black Eyed Peas amenizó ayer la previa de la final de la Liga de Campeones entre Juventus y Real Madrid con un espectáculo de música, color, luces y fuego, similar al del descanso del partido de la Superbowl.

Los tres integrantes de los Black Eyed Peas -Will.I.Am, Taboo y Apl.de.ap; la vocalista, Fergie, ha abandonado el grupo- hicieron las delicias de los más de 66 mil espectadores presentes en el Millenium Stadium de Cardiff tocando algunos de sus mayores éxitos como Boom Boom Pow, I Gotta Feeling o Pump It sobre un escenario que pesaba cerca de 4 mil 500 kilos.

El espectáculo, que se emitió en 200 países y para el que se esperaba una audiencia aproximada de 200 millones de personas, duró alrededor de seis minutos y concluyó con el ingreso de los futbolistas de Juventus y Real Madrid al campo.

La ceremonia previa a la final contó con la participación de 450 personas: 150 bailarines profesionales, 120 militares, encargados de desplegar la alfombra gigante sobre el césped, 172 del personal de producción, cinco músicos y los tres cantantes de Black Eyed Peas.

