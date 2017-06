Los Ángeles, EU.-

La cinta recaudó 11 millones de dólares en los primeros pases realizados el jueves por la noche y todo apunta a que podría superar los 100 millones de dólares durante el fin de semana, muy por encima de los pronósticos conservadores del estudio Warner Bros., que auguraba unos ingresos de entre 65 y 75 millones para el filme.

De confirmarse esas cifras, supondrían el mejor estreno de la historia para una película dirigida por una mujer, Patty Jenkins en este caso.

La mejor marca, hasta ahora, para una directora está en posesión de Sam Taylor-Johnson con Fifty Shades of Grey, que debutó con 93 millones de dólares en 2015.

Jenkins, que se apartó de Thor: The Dark World por diferencias creativas con el estudio Marvel, fue la persona que llevó a Theron al Oscar por su interpretación en Monster.

En su carrera, casi por completo dedicada a la televisión, destaca el haber dirigido capítulos de series como Arrested Development, Entourage, The Killing o Betrayal.

Sin embargo, llegó a Wonder Woman después de que otra mujer, Michelle MacLaren (conocida por su labor en series como Breaking Bad o Game of Thrones) renunciara al proyecto por no coincidir con la visión que tenía el estudio sobre el tipo de película que aspiraban a hacer.

Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright y la española Elena Anaya, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como "Diana", princesa de las Amazonas, en la idílica isla de Themyscira.

Allí comenzará su entrenamiento para convertirse en una poderosa guerrera, hasta que en su vida se cruza un piloto que le descubre el conflicto bélico que se está produciendo en el mundo y decide abandonar su hogar para luchar en el bando aliado de la I Guerra Mundial.

La cinta ha sido aplaudida por la crítica (cuenta con un 94 por ciento de aprobación en el agregador Rotten Tomatoes) tras la fría acogida de Batman Vs. Superman: Dawn of Justice y Suicide Squad, las anteriores apuestas del universo extendido de Warner Bros. sobre los personajes de DC Comics.

El éxito de Wonder Woman, que cuenta con 150 millones de dólares de presupuesto, es una gran noticia para la industria, especialmente para un género, el de los superhéroes, donde las mujeres han jugado un papel secundario dentro de obras como The Avengers, en las que Scarlett Johansson interpreta a "Black Widow" y Elizabeth Olsen a Scarlet "Witch".

No le fue mucho mejor a "Elektra" (2005), con unos ingresos de 56 millones de dólares a partir de un presupuesto de 43 millones.

Por eso, "Wonder Woman" puede significar un punto de reflexión dentro de una industria que comienza a vislumbrar más oportunidades para personajes femeninos protagonistas y que pretende que el hecho de que una mujer tome las riendas de una superproducción deje de ser algo insólito.

Jenkins es únicamente la segunda mujer en la historia que dirige una película con un presupuesto de 100 millones de dólares o más, tras Kathryn Bigelow en K-19: The Widowmaker (2009).

En 2019, Disney lanzará Captain Marvel, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, con Brie Larson como protagonista; mientras que Sony Pictures prepara "Silver & Black", una cinta escindida del universo Spider-Man, que tendrá a la afroamericana Gina Prince-Bythewood detrás de las cámaras.

Warner Bros., por su parte, cuenta con Joss Whedon, responsable The Avengers y de la serie Buffy the Vampire Slayer, para probar suerte por primera vez con Batgirl, una superheroína muy popular entre los seguidores de las historias de Batman.

Y tiene en cartera Gotham City Sirens, un filme poblado de personajes femeninos como "Harley Quinn", "Poison Ivy" y "Catwoman".

Archivo

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...